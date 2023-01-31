中國不認證國外網課 留學生沒簽證、住處：難道睡大街？

中國教育部發通告稱，學生應盡快返校學習，圖為上海浦東機場準備辦理登機手續的留學生。（中通社）

疫情爆發後，許多中國留學生 被迫以在線方式修讀海外課程。隨著邊境開放，中國教育部 1月28日發通告稱，學生應盡快返校學習，將不再認證遠程國外學歷學位。此舉令眾多尚在中國的學生應對不及，憤怒喊道：「沒有簽證、沒有機票、沒有住處，這種消息難道不該提前半年通知嗎？」

香港01報導，教育部留學服務中心28日發通告稱，為切實保障廣大留學人員的利益，維護教育公平，教育部留學服務中心決定取消疫情期間的特殊認證規則。對於2023年春季學期（南半球秋季學期）及以後仍採用遠程方式學習（包括新入學和繼續學習的情況）所獲國（境）外文憑證書，中心將不再提供認證服務。

公告要求，不管是已開學還是尚未開學的國家和院校，學生都應盡快返校學習。若在公告發布以後，仍然以跨境在線方式學習獲頒的學歷證書，將不能獲得認證。確有特殊情況原因的，中心將做好個案處理。

美國之音引述路透報導，南半球的澳洲 是中國留學生主要目的地國家之一，而澳洲多數大學的秋季學期三周後即將開始，因此這次公告會更多地影響澳洲的中國留學生。

中國教育部突然決定引發許多中國留學生的憤怒，有學生在微博上留言說，「離開學僅有15天，沒有簽證、沒有機票、沒有住處。這麽短的時間通告，你們想讓我們都睡在大街上嗎？」

許多中國學生對於可能無法及時獲得簽證和確保住宿的不滿及憂慮。有學生抱怨說，「離學校開學只有幾天了，你們不是認真的吧？他們不把留學生當人看呀。」還有留學生表示，今年5月就能畢業，現在開始準備出國手續說不定到畢業時都還沒收到簽證。