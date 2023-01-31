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「做生意像打仗、窮寇勿迫」 「狂飆」帶火孫子兵法

中國新聞組／北京31日電
掃黑電視劇「狂飆」，帶火了「孫子兵法」。（取材自觀察者網）
掃黑電視劇「狂飆」，帶火了「孫子兵法」。（取材自觀察者網）

講述刑警與黑惡勢力纏鬥的電視劇「狂飆」上映後引發追劇熱潮，主演張頌文以演技征服觀眾，意外帶火了2000多年前的古籍「孫子兵法」。除了網絡購書平台出現熱銷，「圍師必闕，窮寇勿迫」等孫子兵法裡的台詞，也引發網友討論與學習。

來源：YouTube

揚子晚報報導，「狂飆」講述刑警安欣與黑惡勢力代表高啟強漫長的纏鬥，劇中多次提到「孫子兵法」一書，在第四集，安欣提醒高啟強提高自己的文化素養，「做生意就像打仗一樣，要讀讀『孫子兵法』」。

掃黑電視劇「狂飆」熱播。(取材自微博)
掃黑電視劇「狂飆」熱播。(取材自微博)

「圍師必闕，窮寇勿迫。如果你圍剿敵人，你有制勝的把握，也一定要留一個缺口，讓他逃跑，否則他會做困獸之爭；如果敵人已經到了絕境，你一定要適可而止，否則他會拚死掙扎。」「狂飆」裡的這段台詞，引發小紅書、B站、豆瓣等平台網友的討論。

資料顯示，「孫子兵法」是中國現存最早的兵書，也是世界上最早的軍事著作，被譽為「兵學聖典」。作者是春秋時祖籍齊國樂安的吳國將軍孫武，現存共有6000字左右，一共13篇。

「孫子兵法」衝上淘寶熱搜，有商品打出「高啟強同款」字樣。(取材自藍鯨財經)
「孫子兵法」衝上淘寶熱搜，有商品打出「高啟強同款」字樣。(取材自藍鯨財經)

近日在微信讀書平台飆升榜前五名中，有兩部是與「孫子兵法」有關的圖書。打開評論區，到處都是網友留言自己是被「狂飆」影響。微信讀書的工作人員說：「我們沒有怎麽主動推，的確是『狂飆』帶火的。」

近幾年，開年熱播大劇帶火傳統文化經典似乎成了一個慣例。2021年開年熱播的「大秦賦」中，段奕宏飾演的呂不韋帶火了「呂氏春秋」；2022年，熱播劇「人世間」中，辛柏青飾演的周秉義帶火了「傳習錄」。而今年，由演員張譯、張頌文等主演的電視劇「狂飆」熱度持續攀升，隨著「狂飆」的熱播，中國古典軍事著作「孫子兵法」成為了眾多讀者的「新寵」。

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