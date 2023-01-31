四川催生 開放未婚登記生育 「想生就生」取消數量限制

中國出現60年來首次人口負增長後，各地都想辦法催生。圖為一名婦女和一名兒童在北京一個購物中心買玩具。（路透）

中國出現60年來首次人口負增長後，各地都想辦法催生。四川省近日修訂生育登記管理辦法，開放未婚者也能登記，引發熱議。相關工作人員澄清，這並非鼓勵不結婚生孩子，生育登記也和「上戶口」沒有關係。目前中國包括廣東、陜西等多省已有類似措施。

根據官網，四川省衛健委日前發布「四川省生育登記服務管理辦法」，取消了對登記對象是否結婚的限制條件，「將生育登記的重心轉移到生育意願和生育結果上來」，此外也取消了生育數量在登記上的限制。

中國人民大學人口學系主任楊凡曾撰文稱，不再將「是否已婚」作為生育登記的前提條件是人心所向，充分體現了生育政策的包容性，機會平等、福利 普惠。

但網上呼聲質疑「未婚生子」、「私生子」的情況會否因此大增，有網友表示：「簡單點說，不管結沒結婚，現在想生就生，想生幾個就生幾個。」

湖北長江日報報業集團新媒體平台「九派新聞」聯繫了四川省衛生健康委員會人口家庭處，負責計畫生育 工作的人員表示，這項「辦法」並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，讓其進行生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。

針對「不婚生子」的現象，這名工作人員認為，「生育登記就是一項純粹的管理生育人口的工作」，涉及倫理、法律的討論是另外的問題。

另據紅星新聞報導，四川省衛健委相關處室對於輿論熱議此事回應，「辦法」中所說的生育登記並非民眾以為的「上（登記）戶口」。生育登記可透過網上登記，主要是向群眾宣傳告知其有哪些權利、義務，也是部門對民眾基本情況的了解，「跟上戶口是不一樣的」。目前，已有其他多省在開展。

中國近年面臨生育率降低、人口老化問題，目前每5個中國人就有1個年齡在60歲或以上，不得不多次調整其計畫生育政策，2016年，內地廢除「一孩政策」，允許夫婦生育兩個孩子，最新一次是在2021年5月底公布放寬為「三孩政策」。

2021年6月，「中央國務院 關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」印發，其中便提出「完善國家生命登記管理制度，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口監測體系，密切監測生育形勢和人口變動趨勢」。

此後，廣東省、安徽省、湖南省衛健委即呼應這一政策，推出相關措施。

2022年8月，安徽衛健委發布的「關於完善生育登記制度的實施意見（徵求意見稿）」就已經不再限制生育子女數量，以及是否結婚登記。