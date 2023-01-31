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四川取消未婚生育限制 網友：亂了套 小三、代孕更方便

中國新聞組／北京31日電
四川近日修訂生育條例，開放未婚者登記生育及數量限制引發熱議，圖為安徽合肥一所醫院裡的新生兒。（路透資料照片）
四川近日修訂生育條例，開放未婚者登記生育及數量限制引發熱議，圖為安徽合肥一所醫院裡的新生兒。（路透資料照片）

人口大省四川近日修訂生育條例，開放未婚者登記生育及數量限制引發熱議，網友稱政策「亂了套」，開放將導致「小三和代孕生意來了」、「國家增加生育率，管它婚生非婚生，生下來就行」。也有網友冷回「不結婚的還是不結婚，不想生的還是不想生」、「婚姻真成了笑話」。

美國之音報導，四川衛健委28日對2019年出台的「四川省生育登記服務辦法」進行修訂，從2月15日起，取消對登記對象是否結婚的限制條件，將夫妻應當在生育前進行生育登記更改為凡生育子女的公民，均應辦理生育登記；並取消辦理生育登記時生育數量的限制。

四川這一生育新政策立即引發網友的熱議。許多人在微博上留言稱，「豈不是小三和代孕的那些人生意來了呀！男人也省彩禮了，女人也更自由了」、「確實，小三和代孕的更方便了」。

還有人批評四川當局「只管登記，不管帶來的問題，你改可以，但你後面的法律也要跟進才行」、「不考慮社會安定，惡果在接下來的實施過程中顯現出來」、「即使此政策的出發點不是這樣，但勢必會導致這種現象的增加，真的亂了套了」。

報導指出，中國人口2022年年底為14.12億，減少了大約85萬。這是中國自從1961年來，首次出現人口下降。北京當局近年來多次出台鼓勵生育政策，但越來越多年輕一代不願生育孩子。

對此，極目新聞指出，在國家決定實施三孩生育政策及配套支持措施之後，有不少省份，都根據新的形勢和需要，對生育登記制度進行了修訂和完善。

生育登記的功能，是為每位公民提供了可以用於獲取權益和服務的合法身份的認定，也是為國家進行人口統計、公共政策制定提供了必要的數據來源。讓非婚生子女與婚生子女享有平等的權益，是為了最大程度地保護未成年人權益。

所以，為了讓認定更公平，數據更科學，必然會讓生育登記制度回歸本位，不再與是否結婚，生了幾個等限制條件捆綁，「跟什麽私生子遺產繼承、鼓勵包二奶、代孕壓根扯不上一毛錢的關係」。

北京 微博

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