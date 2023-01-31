汕尾海鮮館3隻蟹要價880元 女喊「宰客」 店家這麼解釋

廣東汕尾城區一家海鮮餐館被爆三隻螃蟹開價880元，爆料女子質疑自己遭到了「宰客」。（取材自瀟湘晨報）

日前有名女子在網上爆料稱，在廣東汕尾城區金町灣一家海鮮餐館吃飯時，花費了1892元（人民幣，下同，約278.8美元），質疑自己遭到「宰客」。該女子稱，六道菜中，單三隻螃蟹的價格就要880元。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，餐館老闆陳先生稱餐廳所有的菜都是明碼標價，春節期間進價貴、沒貨，確實有菜品漲價的情況。目前餐廳正配合相關部門的調查，原來接待客人的經理也開除了，不再參與餐廳日常管理。

汕尾市城區市場監管局的工作人員表示，針對此事他們還在核查當中，如果商家有違規違法的情況，將會依照相關法律法規進行查處。

據報導，女子在個人社交平台發布的視頻表述，她是在大年初四到汕尾市金町灣附近吃飯。在玥海灣海鮮食府點的6道菜中，黃斑魚價格為237元，元貝粉蒸絲483元，螃蟹價格則為880元，總價加起來為1892元。

視頻在網上引熱議，網友表示過年期間菜價上漲屬於「正常現象」，特別是海鮮。還有網友稱，過年時滿膏的膏蟹，進貨價一斤大概在279元左右，再加上人工成本，確實會貴一些。但該女子表示：「如果這都屬於正常現象，那以後誰過節敢出去玩」。

評論區也有不少網友支持女子，有網友認為6道菜需要將近1900元著實有些貴，即便是在城區也只需要1000元左右，2000元的價格便可以吃一桌了。

報導指出，該女子在先前的視頻中表示，原先是在大眾點評上購買1288元的套餐，被告知無法使用才點的菜。讓她沒想到的是，只點了六道菜就如此貴。女子懷疑自己遇到「宰客」行為。不僅如此，該女子還表示，自己在點海鮮時明明只說了要一斤，誰知道上了不止一斤，經過和餐廳負責人的協商才按一斤算。

玥海灣海鮮食府一名工作人員稱，女子在網上發布的視頻並不完全真實，有誇張的成分。螃蟹價格並沒有那麼貴，「我們海鮮是現撈現做的，點菜時她沒說有的只要一斤，上菜時我們也給她看過了，更何況點菜時顧客並沒有提出質疑。」工作人員說。

餐館老闆陳先生表示，涉事工作人員是他委託管理餐廳的經理，目前已經開除了，不參與餐廳的管理，陳先生說，「我們餐廳是明碼標價的，只不過是那個經理在和顧客的交流上存在問題，說話態度比較硬和直接，所以才會有後來的衝突」。

陳先生表示，當事女子可能不太了解汕尾海鮮的行情，過年期間進價非常貴，加上要支付員工三倍工資，菜價也會有一定上漲，「部門下來查過了，我們都是合情合理的，並且有明碼標價。」

至於女子提到網上購買優惠套餐不能使用的情況，陳先生表示並不存在，目前他們正在和顧客協商和配合部門的調查。