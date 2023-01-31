湘潭落馬官藏230箱茅台、1200萬現金 5台點鈔機數5小時

銀行工作人員用五台點鈔機，連續清點了五個小時，才統計完這些現金，共計人民幣1200餘萬元。（取材自上游新聞）

湖南省湘潭縣委原書記傅國平，早前因嚴重違紀違法問題被立案審查調查。他在湘潭縣任職期間，帶頭違規收受紅包禮金，還在鄉下老家修建了一棟房子用於存放贓款、贓物。辦案人員從牆體夾縫中發現成箱現金，數量多到用五台點鈔機連續清點了五個小時，查出贓款1200餘萬元（人民幣，下同，約176.8萬美元）。

來源：YouTube

上游新聞報導，2022湖南反腐警示錄「忠誠與背叛」日前播出湖南省湘潭縣委原書記傅國平的貪腐事件。

湖南省湘潭縣委原書記傅國平。（取材自上游新聞）

出生於1970年3月的傅國平是湖南湘鄉人，2012年9月任湘潭縣委副書記，後任代縣長、縣長。2016年7月，他任湘潭縣委書記、湘潭天易示範區黨工委書記，2021年7月卸任。

此後，傅國平任湘潭市政府副秘書長，並於2022年1月2日當選湘潭市人大常委會副主任。同年7月8日，傅國平辭去職務。11天過後，2022年7月19日，傅國平被官宣落馬。

2023 年1月，傅國平被雙開。湖南省紀委指出，傅國平履行全面從嚴治黨主體責任不力，造成嚴重不良影響，與他人串供，對抗組織審查；大肆違規收受紅包禮金；違規發行債券 ，造成國有資產重大損失；肆意干擾工程項目，為親屬和不法商人謀取利益，以藉貸收息等隱蔽方式收受賄賂，以過年過節之名收錢斂財，數額特別巨大。

今年1月，湖南通報五起違反中央八項規定精神問題，自十八大以來，傅國平違規收受112名公職人員及私營企業主所送紅包禮金共計1175.5萬元、港幣1萬元。其中，十九大以後收受紅包禮金共計613.3萬元、港幣1萬元。

由於收受的禮品、禮金太多，傅國平專門在鄉下老家建了一棟房子，用於存放贓款、贓物。

辦案人員搜查時，發現房子頂層閣樓的一處牆體有著明顯的修補痕跡，新粉刷的水泥與原來的牆體極不協調。辦案人員敲開牆體一看，發現裡面堆放著成箱成箱的現金。

銀行工作人員用五台點鈔機，連續清點了五個小時，才統計完這些現金，共計人民幣1200餘萬元。（取材自上游新聞）

銀行工作人員用五台點鈔機，連續清點了五個小時，才統計完這些現金，共計1200餘萬元。

傅國平家裡高檔菸酒堆積如山，光茅台酒就有230多箱。。（取材自上游新聞）

此外，傅國平家裡高檔菸酒也是堆積如山，光茅台酒就有230多箱。後經辦案人員裝車，足足裝了一貨車。專題片首次披露，傅國平除大肆收受紅包禮金外，還涉嫌受賄700餘萬元。

據辦案人員介紹，傅國平在湘潭縣任職期間，帶頭違規收受紅包禮金，成了當地政治生態的污染源。湘潭縣多名班子成員也由風及腐，從破紀走向破法。

面對鏡頭，傅國平坦言，自己傳導了一種不良風氣，在當地造成了非常不好的影響。他懺悔道，「我沒有敬畏組織、敬畏法紀、敬畏權力。不值得，不值得……」。