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「找到遺體不等於水落石出」官媒促續查：解公共疑惑

中國新聞組╱北京30日電
胡鑫宇生前就讀致遠中學高中部。（取材自央廣網）
胡鑫宇生前就讀致遠中學高中部。（取材自央廣網）

備受關注的胡鑫宇事件，在其遺體被發現後仍未告終，反而掀起更多熱議。人民網也發布評論指出，應繼續調查胡鑫宇事件，以準確詳情化解公共疑惑。

評論指出，找到了胡鑫宇的遺體不等於該事件已經水落石出。目前，包括胡鑫宇家人在內的很多人都有很多困惑，

公眾所疑惑的，就是相關部門所要回答的。對此，廣大網友不妨多一些耐心，靜待真相逐漸浮出水面。通報也說了，「調查、檢驗工作正在緊張進行中」「有關情況將及時向社會公布」。

在靜待真相過程中，我們每個人都應保持耐心，切勿編故事，也不能散發不實信息。若有可靠線索，不妨提供給警方，助力胡鑫宇事件走向水落石出。

評論還說，胡鑫宇事件，舉國關注，誰都不敢造假，誰也不能造假。如果稍有差池，後果不堪設想。應該承認，此事非同小可，該案頗為複雜，正因如此，每個細節都應經得起推敲，每個環節都要禁得住審視。還原真相，固然勞心費神，但這是相關部門的職責所繫，凝聚著公眾的期待，特別是寄託著胡鑫宇家人的等待，不能有絲毫問題存在。

對於此事，警方的態度很清楚，確保不漏過一個疑點，不放過一個嫌疑人員，不冤枉一個無辜人員。接下來，隨著調查和檢驗的深入推進，圍繞胡鑫宇事件的種種疑團將有望一一打開。

評論指出，繼續調查胡鑫宇事件，以準確詳情化解公共疑惑。再多一點點耐心，胡案將水落石出。在全面依法治國縱深推進的今天，胡鑫宇事件不會不了了之，那些待解的謎團不會成為死結，對此，我們應有足夠信心。

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