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提早退休生活？汪洋北京看劇 打扮像「礦工」

記者陳言喬／即時報導
將於今年3月退休的中國全國政協主席汪洋在北京看劇被網友捕獲。（視頻截圖）
將於今年3月退休的中國全國政協主席汪洋在北京看劇被網友捕獲。（視頻截圖）

「提前開始退休生活？」「這（打扮）也太礦工了吧」，中國全國政協主席汪洋27日晚間在首都劇場低調觀看北京人藝的賀歲開年大戲「正紅旗下」，被網友「野生捕獲」。

港媒報導，網傳影片顯示，汪洋身著深藍色外套、戴著口罩，一進場即引發周圍觀眾關注，他走到前排座位入座。雖然有中南海警衛隨行，但沒有「擾民」。演員集體謝幕時，汪洋與其他觀眾一起鼓掌，隨後又起身繼續鼓掌，周圍觀眾則沒有起身。

汪洋在去年10月中共20大未滿68歲卸任政治局常委，3月將卸任全國政協主席。這段影片在微博引發網民熱議，有人調侃汪洋的打扮「太曠工」，也有人評價，「他真的好好，演員謝幕他也站起來 」，「那一抬手有點帥！」

「正紅旗下」是老舍未完成的自傳體作品。北京青年報報導指，老舍筆下，浸透了舊有宗法觀念又保守落後的中下層市民，傳遞出的旗人風俗、面子文化相當有趣。劇中最辛辣扎心的是，這些大清子民被德國軍官羞辱的一段，前文中憑借祖宗蔭功而渾水摸魚的八旗子弟，此時萎靡苟且的嘴臉，敲響了一國之衰落，始於人心喪亂的喪鐘，也成為全劇的點睛之筆。

北京 口罩 退休

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