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民政局開工迎報復性離婚潮?安徽潁上當局：信息偷梁換柱

中國新聞組／北京31日電
網友拍攝視頻指出，江西一民政局節後一早開工就湧現排隊辦理離婚的人潮。（視頻截圖）
網友拍攝視頻指出，江西一民政局節後一早開工就湧現排隊辦理離婚的人潮。（視頻截圖）

春節後上班第一天，網上流傳「安徽阜陽一男子拍到民政局僅有兩對新人結婚，離婚隊伍排到民政局門外」相關信息。話題上熱搜，有網友留言，「今日金句應該是：報復性消費還沒來，報復性離婚來了」。隨即安徽潁上縣民政局闢謠，稱經核實，上述視頻以及信息都不實。

網友拍攝視頻指出，江西一民政局節後一早開工就湧現排隊辦理離婚的人潮。（視頻截圖）
網友拍攝視頻指出，江西一民政局節後一早開工就湧現排隊辦理離婚的人潮。（視頻截圖）

綜合網上訊息，有人到當地民政局洽公，發現民政局一早開工，辦公室裡就已人山人海，等待辦理離婚的市民排到了門外，男男女女人頭擁擠，乍看以為在排隊打疫苗；而同時，只有兩對新人辦理結婚。現場情況被拍下發到網上，引起網友熱議。

網友拍攝視頻指出，江西一民政局節後一早開工就湧現排隊辦理離婚的人潮。（視頻截圖）
網友拍攝視頻指出，江西一民政局節後一早開工就湧現排隊辦理離婚的人潮。（視頻截圖）

根據網上視頻內容顯示，民政局大廳顯示屏上顯示著一個個序號：請某某某號到「離婚室1」，請某某某號到「離婚室2」……，4個窗口排得水洩不通。

來源：YouTube

上述民眾將該景象拍成視頻上網，視頻中，辦理離婚的人排到大門外，相比其他窗口明顯是人山人海。其中，年齡層範圍頗廣，年輕到老者都有，臉上怨氣沖天，已沒有戀愛時的甜蜜。

對此，潁上縣民政局澄清，該信息視頻所拍攝內容均位於一樓結婚登記窗口，排隊人員均為辦理結婚登記的群眾，而離婚登記窗口在二樓，該信息視頻係偷梁換柱、混淆視聽。目前，公安機關已介入調查，並將依法作出處理。

據了解，根據公開資料，2020年全中國離婚率達到43.83％，2021年全中國平均離婚率為39.33%。這只是平均離婚率，單個省份的離婚率更高。

公安 疫苗 YouTube

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