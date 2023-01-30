富士康重金激勵 留崗過年員工月薪2萬

為爭取更多員工提前返崗，富士康員工公寓張燈結綵，營造節日的氣氛。（取材自第一財經）

2010年富士康入駐鄭州 以來，已在當地帶動100多萬人口就業 ，而在經歷去年10底的用工荒、影響iPhone的出貨效率後，富士康在今年春節祭出重金激勵，不少員工春節期間提前返崗。有員工估計，1月份可拿到近2萬人民幣（下同，約29美元）。

第一財經報導，來自富士康鄭州園區iDPBG事業部的流水線工人劉剛（化名）在正月初二提前返崗，回家匆匆吃一頓年夜飯後就返工；像劉剛一樣的富士康員工不在少數，部分人更選擇春節留守。富士康鄭州園區從1月20日下午開始放假，只放到正月初二。

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今年，富士康為了加強公司員工的凝聚力，豐富公司文化生活，春節期間在員工宿舍區舉辦了大拜年、團圓飯、遊園活動等27個活動。但真正對員工具有吸引力的還是「激勵政策」，包括1月份持續服務激勵獎金7000元，以及新年大禮包6000元，合計最高一人可領1.3萬元；加上工資及其他補貼，劉剛有望在1月拿到近2萬元工資，而普通富士康工人的工資約在五六千元。「我們宿舍8個人，全都返崗了。」劉剛樂笑著說：誰跟錢過不去呢？

此外，富士康所在的港區也以電子紅包向留守員工發放數千元的「留崗紅包」。重金激勵之下，一些行政崗位辦公人員、甚至街邊小餐館商戶，也加入富士康生產線。