我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

富士康重金激勵 留崗過年員工月薪2萬

中國新聞組／北京31日電
為爭取更多員工提前返崗，富士康員工公寓張燈結綵，營造節日的氣氛。（取材自第一財經）
為爭取更多員工提前返崗，富士康員工公寓張燈結綵，營造節日的氣氛。（取材自第一財經）

2010年富士康入駐鄭州以來，已在當地帶動100多萬人口就業，而在經歷去年10底的用工荒、影響iPhone的出貨效率後，富士康在今年春節祭出重金激勵，不少員工春節期間提前返崗。有員工估計，1月份可拿到近2萬人民幣（下同，約29美元）。

第一財經報導，來自富士康鄭州園區iDPBG事業部的流水線工人劉剛（化名）在正月初二提前返崗，回家匆匆吃一頓年夜飯後就返工；像劉剛一樣的富士康員工不在少數，部分人更選擇春節留守。富士康鄭州園區從1月20日下午開始放假，只放到正月初二。

https://www.youtube.com/shorts/inizN-hZrmM

來源：YouTube

今年，富士康為了加強公司員工的凝聚力，豐富公司文化生活，春節期間在員工宿舍區舉辦了大拜年、團圓飯、遊園活動等27個活動。但真正對員工具有吸引力的還是「激勵政策」，包括1月份持續服務激勵獎金7000元，以及新年大禮包6000元，合計最高一人可領1.3萬元；加上工資及其他補貼，劉剛有望在1月拿到近2萬元工資，而普通富士康工人的工資約在五六千元。「我們宿舍8個人，全都返崗了。」劉剛樂笑著說：誰跟錢過不去呢？

此外，富士康所在的港區也以電子紅包向留守員工發放數千元的「留崗紅包」。重金激勵之下，一些行政崗位辦公人員、甚至街邊小餐館商戶，也加入富士康生產線。

鄭州 就業 YouTube

上一則

香港簡約公屋5人戶 300呎小而美 5年內建3萬單位

下一則

香港春節樓市罕見轉旺 十大屋苑成交升7成

延伸閱讀

春節後離婚潮 安徽民政局大排長龍 僅2對新人結婚

春節後離婚潮 安徽民政局大排長龍 僅2對新人結婚
本土增2.7萬確診 創春節新高

本土增2.7萬確診 創春節新高
全球最大醫院 鄭州醫院開工門診爆滿 現場「堪比春運」

全球最大醫院 鄭州醫院開工門診爆滿 現場「堪比春運」
富樂頓中華文化協會慶春節

富樂頓中華文化協會慶春節

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

2023-01-26 02:04

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個