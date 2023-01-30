旅遊、網購熱鬧 中國春節經濟火遍世界

28日，人們在比利時納慕爾參加「中國春節遊園廟會」活動。（新華社）

疫情重擊2022年中國經濟，衝刺疫後復甦成為兔年主旋律。龐大的出境遊群體、新年前的年貨採購潮幾乎讓全球商家都嗅到中國「春節經濟」的濃濃商機。除了周遊列國全球購物的遊客，在家過年的中國人也在各類網購網站上大採買，展現中國「春節經濟」對全球經濟的帶動力。

大公報報導，今年春節，北京 市民劉先生一家赴泰國過年，「我選購了許多極具當地特色的小擺件和小掛飾，妻子則『掃蕩』了不少化妝品。」回國前夜，劉先生一家還在曼谷觀看了一場熱鬧非常的「中國新年」燈光秀，他說看著耀眼的主色中國紅，感覺自己好像不在異國他鄉，濃濃的年味兒一直縈繞在自己的身邊。

攜程網數據顯示，中國人今年春節的出境機票訂單中，峇里島同比增長30倍，新加坡 也增長了8倍。而在眾多熱門目的地中，曼谷的酒店預訂增長最為顯著，春節訂單量同比增長超33倍。

報導指出，相比熱度迅速回升的「出行過年」，年輕人中選擇「宅居過年」的也不在少數。值得注意的是，春節期間的「宅經濟」同樣十分給力。單身族馬女士今年春節在京東購物網站給母親買了一款虎頭相機包。「原件保真，手指一滑就送到家。我也買了幾套化妝品，算是給自己的新年禮物」。

今年春節，各大電商平台紛紛發力，在消費者網購年貨的熱潮中，商家們也都收穫滿滿。京東發布的「2023年貨消費報告」顯示，網購年貨節開啟以來，豬牛羊肉成交額同比增長73%，水果、禽肉蛋品成交額同比增長亦超過45%。

隨著生活水平的不斷提高，中國也有不少家庭在春節採買進口商品。有業界專家即指出，中國春節經濟中持續高漲的進口需求，正在改變國際商品需求的結構，國際上越來越多的製造商開始在其生產和商業計畫中考慮中國春節經濟的需求。

今年的春節黃金周，不僅讓人們看到了中國經濟的強勢反彈。貓屎咖啡、法國紅酒、進口化妝品都成為中國老百姓十分青睞的「洋年貨」。

媒體報導，在河南 鄭州的中歐班列進口商品超市內，來自歐洲的牛奶、巧克力、紅酒及牛羊肉等商品紛紛成為中國人春節走親訪友的禮品；而以中老鐵路為代表的西部陸海新通道班列，則給中國消費者帶來了新鮮的熱帶水果。