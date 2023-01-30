中國春節房市結凍 京廣深0成交 上海僅成交16套

與旅遊的火熱形成鮮明對比，中國春節期間房市趨冷。報告指出，中國40個重點城市春節新房成交同比降一成四。圖為民眾在太原房展會上向銷售人員詢價。（中新社）

今年春節假期中國國內出遊3.08億人次，同比增長23.1%，恢復到2019年同期的88.6%，是近三年來春節出行人數的新高。與旅遊的火熱形成鮮明對比的是，購房市場顯得較為冷清，中國一線城市深圳、廣州、北京 春節假期均零成交，僅有上海一城成交16套，較去年春節下降96.8%。另據克而瑞地產研究中心報告指出，中國40個重點城市春節新房成交同比降一成四。

據北京青年報報導，諸葛找房數據研究中心監測數據顯示，今年春節假期重點15城新房成交386套，較去年春節下降58.4%。

分城市來看，一線城市，北廣深都是零成交，僅上海成交16套。不過，一線城市以外，包括大連、南寧、青島、濟南、揚州成交情況好於去年春節，其中南寧作為廣西的省會城市，也受到回鄉置業（購房）的帶動，成交120套，高於去年同期；大連漲幅第二，春節假期成交13套；青島春節期間成交34套，較去年同期上漲五成四。

報導指出，春節返鄉置業的購房者開始增加，在疫情 影響消退後，一些購房者將目標瞄準了家鄉的省會城市。

不過，根據克而瑞地產研究中心日前發布報告稱，雖然在三、四線城市，返鄉置業初見端倪，但總體難挽樓市成交頹勢，今年春節新房成交同比下降一成四，與疫情前的2019年相比，跌幅仍達到三成以上。

報告稱，今年春節假期房企銷售積極性普遍不高，雖然疫情管控全面解封，但受房市低迷行情影響，除了青島、長沙、梅州等少數城市在春節周（中國今年春節為1月21日至27日）供應量達2萬平方公尺以上，多數城市均近乎於零供應。

諸葛找房數據研究中心表示，從春節期間的成交情況來看，在購房淡季及出遊人數激增的干擾下，尚未展現出明顯的回溫跡象，不過在疫情防控全面放開，感染群體陸續康復，加上今年政策環境預計將會延續寬鬆態勢，前幾年積壓的購房需求有望陸續釋放。隨著經濟復甦步伐加快，各行各業迎來利好，居民收入預期提升，今年房市回穩值得期待。