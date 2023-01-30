春節後離婚潮 安徽民政局大排長龍 僅2對新人結婚

安徽阜陽民政局復工首日，離婚隊伍已排到門外，與之相反，前來結婚的卻只有兩對新人。（取材自微博）

春節假期已結束，中國多地復工 復產。微博 影片顯示，安徽阜陽民政局復工首日，離婚隊伍已排到門外，與之相反，前來結婚的卻只有兩對新人。「為什麼年後會是離婚高發期」更登上微博熱搜。

在中國，結婚和離婚都是在民政局登記，這部門見證了不少婚姻的開始和結束。微博影片顯示，阜陽男子拍到民政局第一天開工就被人擠滿，僅有兩對新人結婚，離婚隊伍已排到民政局門外。話題「民政局開工離婚隊伍排到門外」也登上微博熱搜。

一同在熱搜的還有「為什麼年後會是離婚高發期」。有大陸網友稱，「結婚是為了幸福，離婚更是為了幸福」，「合則來不合則去，都活一輩子，誰也別將就，現在人離婚太頻繁了」。

還有網友關注夫妻離異對孩子的影響。有網友說，「我身邊好多家庭為了孩子勉強在一起，但孩子長大後性格很壓抑，和貌合神離天天吵架的父母在一個屋簷下，對孩子沒半點好處」，「不離婚天天吵，孩子也會變得性格怪異」。

值得一提是，30日上午的微博熱搜榜單前十名中，就有三條是關於離婚。

根據民政部統計數據，自2003年起，大陸離婚率連續上漲。2020年，離結率達到43.83%，這意味著這一年離婚登記數達結婚登記數的近一半。