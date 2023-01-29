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江西學生胡鑫宇屍檢已完成 律師：真相可能藏在錄音筆

中國新聞組／北京30日電
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

失蹤106天的中國中學生胡鑫宇，在28日中午被發現陳屍在學校附近林中。律師稱：「家屬正在悲痛中，決定屍檢，（希望）查清真相。屍體會說話，真相很可能藏在錄音筆裡，靜待屍檢及錄音筆鑒定結果。」

南方周末報導，江西省上饒市公安局通報稱，28日在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體，死者衣著與致遠中學學生胡鑫宇失蹤時衣著一致。

現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定。1月29日，公安機關經對死者生物檢材進行DNA檢驗，確定死者是胡鑫宇。

胡鑫宇的母親李女士曾受訪時稱，胡鑫宇的錄音筆是他的哥哥幫他買的，說是上課有聽不懂的地方，可以錄下來課後多聽幾遍，還說自己有什麼感言也可以錄下來。

至於胡鑫宇是自殺還是他殺、錄音筆裡的內容等信息，鉛山縣公安局工作人員表示：「這些是辦案細節，屬於保密內容，具體情況後續會說明。」對於為何「地毯式搜索」多次後，屍體在校園附近的山上發現，該工作人員表示會有具體的通報來解釋。

自2022年10月14日傍晚從校園離奇失蹤後，胡鑫宇的去向就一直牽動全網，媒體持續跟蹤報導，網友剖析案情，當地的一舉一動在網上引發討論。

公安 DNA

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