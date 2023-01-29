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江西高中生失踪106天 被發現縊吊身亡 現場留錄音筆

中國新聞組／北京29日電
江西高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體被發現，圖為媽媽李連英去年暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下的照片。（取材自上觀新聞）
江西高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體被發現，圖為媽媽李連英去年暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下的照片。（取材自上觀新聞）

截至昨天（28日）已失蹤106天的江西上饒鉛山縣致遠中學高中生胡鑫宇，警方今通報，昨在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體，經DNA鑑定確認為胡鑫宇。媒體引述胡鑫宇家人委託的律師鄭曉靜表示，公安已正式通知家屬和律師，並徵求家屬意願是否屍檢。未來將申請查閱相關案件材料，協助有關部門和家屬，還原胡鑫宇失蹤事件真相。

大風新聞報導，胡鑫宇是江西上饒鉛山縣人，出生於2007年7月。失蹤前，胡鑫宇在鉛山縣致遠中學讀高一。2022年10月14日傍晚，胡鑫宇從學校失蹤，引發社會廣泛關注。截至2023年1月28日，胡鑫宇已失蹤106天。

2023年1月7日，江西省上饒市公安機關發布通報稱，胡鑫宇失蹤後，公安機關高度重視：警方2022年10月15日接到報警後，即組織開展調查搜尋工作。2022年11月20日，成立由省市縣三級公安機關組成的聯合工作專班開展調查。未發現胡鑫宇在校內被害、自殺、發生意外的痕跡證據。綜合現有信息指向胡鑫宇是自行離校，正全力查找中。

但家屬無法接受這個說法，仍藉由尋人啟事四處尋找胡鑫宇。家屬接到多人提供的線索，自農曆臘月29（1月20日）以來，已在致遠中學附近多個地點尋找胡鑫宇，但沒有新發現。

29日上午，鄭曉靜表示，28日，疑似胡鑫宇的遺體被發現。29日上午，經DNA鑑定，遺體確為胡鑫宇。公安發現死者衣著與胡鑫宇失蹤時衣著一致，現場發現一支錄音筆，已送專業機構鑑定。調查、檢驗工作正在緊張進行中。有關情況將及時向社會公布。

鄭曉靜說，29日本來到鉛山提交立案偵查申請、檢察偵查監督申請，剛公安正式通知家屬和律師，28日已找到胡鑫宇屍體，剛DNA鑑定結果已出，是胡DNA，公安徵求家屬意願是否屍檢。

鄭曉靜說，作為胡鑫宇家屬委託的律師，深感悲痛，未來將申請查閱相關案件材料，協助有關部門和家屬，還原真相。

胡鑫宇失蹤前監控影像。(視頻截圖)
胡鑫宇失蹤前監控影像。(視頻截圖)

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