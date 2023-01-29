票房一度第一名…「流浪地球2」好評 紐時卻譏可笑 只打30分

紐約時報評「流浪地球2」可笑愚蠢，只配30分。（取材自大象新聞）

「流浪地球2」超越前作，自上映至1月28日凌晨6時總票房超過人民幣22億元（約3.24億美元），貓眼評分9.4分，淘票票評分9.7分，豆瓣電影 評分8.2分；但是紐約時報 卻給差評，僅僅打30分（滿分100），認為片中核爆月球情節，可笑愚蠢。

大象新聞報導，如果說「流浪地球1」打開中國科幻電影的大門，那麼「流浪地球2」是親手拉著你出門指著天上萬千星河說：「抬頭看，我們也能如此閃耀。」與四年前一樣，「流浪地球2」選擇在海外同步上映，雖然這次只上線125家影院（北美總共約5000影院），但「流浪地球2」仍舊斬獲首映超過50萬美元的票房，上座率北美周末冠軍。

國外影評人與觀眾也在觀影後紛紛給予高度評價。報導指出，在外網的評分中，爛番茄新鮮度達到82%，爆米花指數 94%，IMDB則給出了8.2的評分，IMDB給世界前一百電影的評分門檻是8.3分。然而，紐約時報只給了30分。

紐時指「流浪地球2」失去了前作的歡樂，帶來的是近三個小時的錯綜複雜的故事情節、未煮熟的主題和混亂的、明顯被批准的潛台詞；這部續集被它充滿戲劇性的情節和明顯的民族主義信息所絆倒，沒有第一部那種無意識的樂趣。

澎湃新聞報導，儘管紐時給「流浪地球2」差評，但是片中「外骨骼」等黑科技，十分吸睛；在「流浪地球2」上映前，工業和信息化部等17部門印發了關於「機器人+」應用行動實施方案的通知，其中也明確提到了對發展外骨骼機器人的支持。

與電影中稍有不同的是，工信部此番實施方案將外骨骼機器人的發展放在養老服務方面。