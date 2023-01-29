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票房一度第一名…「流浪地球2」好評 紐時卻譏可笑 只打30分

中國新聞組／北京29日電
紐約時報評「流浪地球2」可笑愚蠢，只配30分。（取材自大象新聞）
紐約時報評「流浪地球2」可笑愚蠢，只配30分。（取材自大象新聞）

「流浪地球2」超越前作，自上映至1月28日凌晨6時總票房超過人民幣22億元（約3.24億美元），貓眼評分9.4分，淘票票評分9.7分，豆瓣電影評分8.2分；但是紐約時報卻給差評，僅僅打30分（滿分100），認為片中核爆月球情節，可笑愚蠢。

大象新聞報導，如果說「流浪地球1」打開中國科幻電影的大門，那麼「流浪地球2」是親手拉著你出門指著天上萬千星河說：「抬頭看，我們也能如此閃耀。」與四年前一樣，「流浪地球2」選擇在海外同步上映，雖然這次只上線125家影院（北美總共約5000影院），但「流浪地球2」仍舊斬獲首映超過50萬美元的票房，上座率北美周末冠軍。

國外影評人與觀眾也在觀影後紛紛給予高度評價。報導指出，在外網的評分中，爛番茄新鮮度達到82%，爆米花指數94%，IMDB則給出了8.2的評分，IMDB給世界前一百電影的評分門檻是8.3分。然而，紐約時報只給了30分。

紐時指「流浪地球2」失去了前作的歡樂，帶來的是近三個小時的錯綜複雜的故事情節、未煮熟的主題和混亂的、明顯被批准的潛台詞；這部續集被它充滿戲劇性的情節和明顯的民族主義信息所絆倒，沒有第一部那種無意識的樂趣。

澎湃新聞報導，儘管紐時給「流浪地球2」差評，但是片中「外骨骼」等黑科技，十分吸睛；在「流浪地球2」上映前，工業和信息化部等17部門印發了關於「機器人+」應用行動實施方案的通知，其中也明確提到了對發展外骨骼機器人的支持。

與電影中稍有不同的是，工信部此番實施方案將外骨骼機器人的發展放在養老服務方面。

方案還鼓勵養老領域相關實驗基地把機器人應用作為實驗示範重要內容，研發推廣科技助老新技術新產品新模式。研究制定機器人助老助殘技術應用標準規範，推動機器人融入養老服務不同場景和關鍵領域，提升養老服務智慧化水平。

「流浪地球2」中吸睛的「外骨骼」機器人，工信部已發文支持其發展。（取材自澎湃新聞...
「流浪地球2」中吸睛的「外骨骼」機器人，工信部已發文支持其發展。（取材自澎湃新聞）

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