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開工日 李克強：推動消費拉經濟 廣東動員2.5萬人立軍令狀

中國新聞組／北京29日電
28日是中國春節假期結束的開工首日，各地官方紛動員拚經濟，圖為河南省南陽市一艾草製品工廠裡，工人加緊生產。（新華社）
28日是中國春節假期結束的開工首日，各地官方紛動員拚經濟，圖為河南省南陽市一艾草製品工廠裡，工人加緊生產。（新華社）

昨天是春節假期後開工首日，中國官方就帶頭拚經濟。國務院總理李克強昨主持國務院常務會議，要求推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，推動企業節後快速復工復產，積極吸引外資。官媒解讀會議釋放出促進經濟穩步回升的積極信號。多省昨天也陸續召開拚經濟大會，廣東省更罕見動員2.5萬人立下軍令狀，喊出「再造一個新廣東」的經濟高質量發展「突圍」新策略。

央視新聞報導，李克強在國務院常務會議中指出，要針對需求不足的突出矛盾，推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質。

會議指出，當前經濟持續恢復、呈回升態勢。要貫徹黨中央、國務院部署，落實中央經濟工作會議精神，著力穩增長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間。要深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，推動重大專案建設、設備更新改造形成更多實物工作量，實施好原定延續執行的增值稅減免等政策。

會議並提到堅持「兩個毫不動搖」，依法保護民營企業權益。支持平台經濟持續健康發展。推動企業節後快速復工復產。要針對需求不足的突出矛盾，推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質。

會議稱，一是推動擴消費政策全面落地，促進接觸型消費加快恢復。二是堅持對外開放基本國策，努力穩定外貿，合理擴大進口。三是積極吸引外資，推動外資重大項目加快落地。

官媒新華社解讀國務院常務會議亮出的多重舉措，釋放出促進經濟穩步回升的三個積極信號：一、乘勢而上抓落實，推動經濟在年初穩步回升。二、提早謀劃春耕備耕，確保糧食安全「開門穩」。三、更好統籌「雙循環」，把握發展主動權。

財新網報導，浙江、安徽、吉林、山東等地也都在開工首日召開省級大會，發出全力拚經濟的動員令，力爭經濟全面回升。

其中，廣東省召集「全省高質量發展大會」，這是近年廣東省召開規模最大的一次會議，參加人數高達2.5萬人，除廣東各級官員，參加的企業也超過500家，並以視訊直播方式形成全省大動員的氛圍，廣東各地官員也分在會上立下拚經濟的軍令狀。

廣東省委書記黃坤明在會上指出，廣東人口數量多、資源約束緊，面臨你追我趕的激烈競爭，經濟發展不可能繼續拚土地、拚價格、拚勞動力，唯有通過高質量發展「突圍」。他稱，「躺平不可取、躺贏不可能」，廣東只有「高質量發展」一路，別無他途，並喊出「再造一個新廣東」。釋放強烈的拚經濟訊號。

廣東省委書記黃坤明表示，推動高質量發展是廣東的根本出路。（視頻截圖）
廣東省委書記黃坤明表示，推動高質量發展是廣東的根本出路。（視頻截圖）

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