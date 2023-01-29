春節開門紅 中國內需消費增12.2％

據中國文化和旅遊部消息，經文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期國內旅遊出遊3.08億人次，旅遊收入3758.43億元人民幣，圖為遊客在重慶磁器口古鎮遊覽。 （中新社）

春節七天假期結束，全國消費市場實現開門紅。據統計，中國消費相關行業銷售收入較去年成長12.2％，比疫情 前2019年同期也增長12.4％。另海南離島免稅購物金額達人民幣15.6億元（約2.3億美元），比去年春節增長5.88%；民航運輸旅客約900萬人次，較去年同期大幅成長79.8%，有空姐形容「忙到腳不沾地」，更有航空公司開出年薪人民幣33萬元急徵客艙經理。

央視新聞報導，國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示，春節假期，中國各地線下消費加快恢復。商品消費和服務消費同比分別增長10%和13.5%，比2019年春節假期年均分別增長13.1%和8.1%，生活必需品、家居升級類商品、旅遊服務等消費增長較快。

今年春節在外務工人員終於可以返鄉過節，帶動安徽、江西、河南 、廣西等勞力輸出大省銷售收入年比分別增長10.3％、22.3％、16.1％和23.9％。養生年貨、衣服鞋帽、鮮花綠植、新能源汽車 等品類增長較快。

海南、雲南等傳統冬季旅遊熱門地分別增長1.8倍和30％。多家線上旅遊平台數據反映，今年春節不僅更多民眾願意出門旅行，而且走得更遠；去哪兒首席執行官陳剛說，坐火車、坐飛機的公里數比去年春節假期增加五成以上。民眾在旅遊目的地待的時間也更長，連續預訂三天以上的訂單量超過2019年同期，其中親子酒店占比近五成，為近五年峰值。

據民航局通報，今年春節七天假期民航運輸旅客約900萬人次，較去年同期大幅成長79.8%。隨著民航業大復甦，時代周報報導，有空姐稱「這兩個月，我們班組幾乎沒休息過，尤其春運期間忙得幾乎腳不沾地」。

民航局統計，疫情三年來，中國民航業累計虧損超過人民幣4000億元。由於行業整體不振，人才也持續流失。從去年12月開始，海南航空、南方航空、春秋航空、廈門航空等多家航空公司都啟動招聘工作，主要集中在乘務員、安全員、地面保障人員等。廈門航空招聘乘務員更開出客艙經理年薪人民幣28萬元至33萬元的價碼；乘務員還享受1.5年單身公寓、療養假、「八險兩金」等福利。

另新華網報導，海南離島免稅消費也持續火爆。據海口海關統計，21日至27日，海口海關共監管離島免稅購物金額人民幣15.6億元，比2022年春節假期增長5.88%；免稅購物人數15.7萬人次，比2022年春節假期增長9.51%；人均消費人民幣9959元。香化、精品等是銷售爆款。