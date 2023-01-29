「滿江紅」電影熱映 景區排長龍打秦檜 背滿江紅全文免門票

河南太昊伏羲陵景區大媽拿鞋打「秦檜」。（取材自極目新聞）

電影 「滿江紅」熱映，中國多地興起「滿江紅熱」。河南 周口淮陽區太昊伏羲陵景區出現動輒數千人排長隊爭相「打秦檜」的「盛況」，有女遊客甚至拿鞋狠狠抽打秦檜塑像多次，驚動景區出面回應「不提倡用鞋抽打等不文明行為」。另電影也帶火了詩詞「滿江紅」，河南安陽湯陰縣岳飛廟推出背詩就免費遊岳廟活動，目前已有4000名遊客熟練背誦「滿江紅」全文免了門票。

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極目新聞報導，拍攝打「秦檜」視頻的馬女表示，從小就聽說當地有打「秦檜」的習俗，每年農曆二月二到三月三太昊伏羲陵廟會期間，排隊打「秦檜」的人最多。隨著電影「滿江紅」的熱映，今年春節期間，每天有數千人排隊打「秦檜」，「這兩天還有人到此處直播。」

不少遊客打「秦檜」跪像，有人打頭摸肩，有人拍腿，其中一位女遊客拿著鞋抽打了多次，有網友認為用鞋抽打秦檜跪像不妥，還有網友戲稱「電影『滿江紅』的後勁兒很足」。

太昊伏羲陵景區工作人員說，此前景區在秦檜跪像周圍設置了圍欄，禁止遊客拍打，後來又對遊客開放。打「秦檜」是當地一種習俗，寓意祈福消災。近來，電影「滿江紅」的熱映給景區帶來了一定的熱度和流量，每天排隊打「秦檜」的遊客比較多，但打「秦檜」也要講文明、講秩序，不提倡用鞋抽打等不文明行為。他們也安排了工作人員對不文明行為進行勸導。

小伙在湯陰縣岳飛廟前背誦「滿江紅」。（視頻截圖）

此外，電影「滿江紅」不僅讓「打秦檜」的人較往年驟增，還讓詩詞「滿江紅」再一次廣為傳頌。河南焦作的陳女士說，家人在河南安陽湯陰縣岳飛廟遊玩時，她的兒子成功背誦「滿江紅」全文，免了38元門票。

網傳視頻顯示，在一工作人員面前，一名青年男子手持話筒正在背誦岳飛的詩詞「滿江紅」，其身後還有多人在排隊。青年男子成功背誦全文後，順利過關，省了38元門票。

湯陰縣岳王廟工作人員表示，他們從1月26日大年初五開始，推出了背誦「滿江紅」免費遊岳廟的活動。活動開始以來，前來游玩的遊客約有2萬人，其中約有4000名遊客通過背誦「滿江紅」全文，免了門票。

電影一熱，有網友稱中小學課本原有的「滿江紅」被刪除，知名教育作家吳小軼表示，岳飛的「滿江紅·怒髮衝冠」只在1960年短暫地進入過當時北京 師範大學中文系編寫的「九年一貫制試用課本語文」第十四冊，只在很小的範圍內使用了一年就停用了。