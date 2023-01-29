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全球最大醫院 鄭州醫院開工門診爆滿 現場「堪比春運」

中國新聞組／北京29日電
被稱為「全球最大醫院」的鄭州大學第一附屬醫院，春節假期後迎來就診高峰，現場堪比春運。(取材自頂端新聞)
被稱為「全球最大醫院」的鄭州大學第一附屬醫院，春節假期後迎來就診高峰，現場堪比春運。(取材自頂端新聞)

中國疾病預防控制中心28日通報，春節一周累計新冠感染死亡病例6364例，數據比前一周減半，專家及官方之前再三警告的「大規模返鄉將導致農村新冠感染高峰」未見出現，專家認為絕大多數人都已感染，形成了群體免疫，病毒有點「傳不動了」；不過，被稱為「全球最大醫院」的鄭州大學第一附屬醫院，春節後的門診爆滿，現場「堪比春運」。

綜合媒體報導，海南、雲南、安徽、貴州、江西、廣西、河南7地農村，發現基層診所人滿為患的景象已不復存在。廣西浦北縣白石水鎮已鮮有人戴口罩，全村恢復在大除夕在祠堂前吃集體年夜飯傳統，百多村民共度佳節。

上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授表示，社會面維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，病毒有點「傳不動」了。南方醫科大學生物安全研究中心主任趙衛稱，目前流行株仍然為Omicron變異株，出現免疫逃逸現象的可能小，因此返程後被感染的風險也很小。

不過，據頂端新聞報導，節後上班第一天的上午，鄭州大學第一附屬醫院河醫院區擠滿看病的人，導診台被病人及家屬裡三層、外三層圍得很嚴實。

據報導，門診部人潮擁擠，自助掛號櫃檯機前更是水洩不通，門診室前也排起長隊。因為急診、住院病人數量驟增，每一層樓候診區都座無虛席，情況「堪比春運」。

鄭州 河南 口罩

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