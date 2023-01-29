過年練車釀悲劇 江蘇女大生撞破圍牆墜河 車上3人溺斃

救援人員正在對墜河車輛進行打撈。（取材自大風新聞）

春節本該是全家團圓時刻，但江蘇發生了一起嚴重的交通事故。江蘇泰州靖江市一名20多歲女子，過年在家練車時不慎撞破圍牆，轎車意外墜入4米深河，據稱女駕駛和母親、小叔子不幸溺亡。

華商報大風新聞報導，網路上傳出的影片可見，事故現場聚集了很多人，救援人員已打撈出車輛，但車內的三人均溺斃，一名遇難者親屬在現場痛哭。

報導指出，事發在26日下午2時許，這名女大學生正在考駕照 ，當時她在家裡練車，沒想到卻撞破了圍牆，連人帶車墜入4米深的河裡，車頭很快被淹沒，只剩下車尾還翹出來一點，車內除了女大學生外，還有她的母親和小叔子。

目擊者表示，事發突然，轎車墜河沒多久車頭已被淹沒，「水淹的話，只有幾分鐘」。值班民警表示，「橫港水深4米左右，加上這幾天都很冷，當天氣溫是35.6 °F到44.6 °F（約攝氏2度到7度），溫度很低，河裡的溫度還要低」。

事發後，有網友認為在河岸邊練車太不安全了，有當地網友表示：「學車應該是正規培訓比較安全，生命安全重於泰山，保護好自己的安全，就是愛社會和愛家庭。」更多網友表達了痛惜之情：「出入平安是每個家庭幸福的港灣。太慘了，家裡一下子沒了三個，太可憐了！」。