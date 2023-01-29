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和姊失散50年 貴州7旬老太太靠「1張照片」終團圓

中國新聞組／北京29日電
貴州七旬老太與姐姐相認，兩人都流下了激動的淚水。（取材自北京青年報）
貴州七旬老太與姐姐相認，兩人都流下了激動的淚水。（取材自北京青年報）

憑著一張30年前寄回家的照片，貴州一名年逾70歲的老太太終於和失散50年的姊姊團圓。據重慶大足警方表示，這名劉婆婆從貴州省遵義到重慶市大足區季家鎮尋親，在派出所民警的幫助下，終於和親人再次重逢。

北京青年報報導，貴州省遵義的皮先生表示，母親劉婆婆在20多歲時，從重慶大足區季家鎮嫁到了貴州遵義，過去交通不便、通訊不暢，從此和家裡斷了聯繫。但劉婆婆一直記得自己的親人，還在30年前給家人寄了一張自己孩子的照片。隨著年齡的增長，劉婆婆每年過年都會念叨想回家看看，想找尋下自己的親人，想知道自己的姊姊是否在世。

皮先生表示，「這一直是母親的一塊心病，以前條件不允許，現在條件好些了，就想了卻她的心願」。然而時隔50年，家鄉早已人事全非，劉婆婆完全找不到回家的路。

按照劉婆婆口中講述的家鄉地址，兒子帶著她挨家挨戶尋找，從白天找到晚上沒有任何結果，劉婆婆著急得快哭了起來，無奈之下，皮先生便帶著母親來到了季家鎮派出所尋求警方的幫助。

貴州七旬老太憑30年前寄的老照片與失散50年的姐姐團聚。（取材自北京青年報）
貴州七旬老太憑30年前寄的老照片與失散50年的姐姐團聚。（取材自北京青年報）

不過，劉婆婆提供了「楊秀雲」、「楊成蘭」、「楊成友」三個人的名字，經過警方核實都不是她要尋找的親人。季家派出所所長孫華說，「老人家提供的名字都是錯的，我們翻了老檔案也沒有找到」，但看著劉婆婆失望地呆坐在派出所的椅子上，孫華仍向劉婆婆承諾會盡力為她找到親人。

孫華來到新水村附近找村幹部了解情況，然後又到村裡的老人家了解情況，不斷地縮小範圍，最終確定了可能是新水村的劉某某。民警來到劉某某家中，經詢問發現與劉婆婆所描繪的許多情形是一致的，隨後便把劉婆婆帶到了劉某某家裡。

「你看，這張照片。」如今已經80多歲的劉某某拿出了自己妹妹在30年前寄來的照片，而照片上的人正是皮先生和自己的哥哥、嫂子合影。劉婆婆拿著這張90年代的老照片，嘴裡不停地重複「是的，是的，這是我寄的！我寄的」。

這張照片成為了姊妹相認最有力的證明，在50年後的大年初二，劉婆婆終於找到了自己的親姊姊，兩姊妹終於迎來了50年後的團聚，面對多年未見面的親姊姊，兩人流下了激動的淚水。

貴州七旬老太憑30年前寄的老照片與失散50年的姐姐團聚。（取材自北京青年報）
貴州七旬老太憑30年前寄的老照片與失散50年的姐姐團聚。（取材自北京青年報）

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