啟程返工 他「拔充電器」引共鳴 她點千元蔬果回報父母

有網友表示，只有過年回家的人才知道，離家返崗的那一刻，充電器一拔就又是一年了。（取材自光明網）

「充電器拔了，又是一年」。春節假期告終，許多返鄉過年的人都在這周末啟程回家，有網友在社群 上分享他離開父母家前拔下插座上充電器的影片，象徵要踏上返途，引爆許多民眾感同身受。

也有許多人在網上分享自己離開老家前，後車廂、行李箱被長輩塞滿食物；年輕人為報答父母的「塞爆後車廂、行李箱」之恩，在返程途中叫了上千元人民幣的外賣送到老家，「塞爆父母的冰箱」。

一位四川網友曬出了一張照片，配文說，外婆為了這頓年夜飯準備了兩天，吃完飯大家陸陸續都走了，只剩她一個人烤著火。（取材自光明網）

光明網報導，回山東聊城過年的王先生大年初二就準備返回西安工作，他離家前拔掉床頭的充電器，並拍下影片，感嘆充電器一拔就與父母道別了，而他上車走遠後，父母還在後頭目送他，更是感傷。這段影片在網上引起熱議，許多人對「拔充電器」有共鳴，也有人表示這是過年最不想刷到的影片。

從過年時的團聚熱鬧，到離別時老家只剩長輩的冷清，是最讓人不捨的場景之一。一名回四川過年的網友分享了一張拍攝於老家庭院的照片，擺了好幾張餐桌與椅子，但只剩一名老太太坐在火爐邊。該網友說，外婆為了這頓飯準備了兩天，吃完飯大家陸續走了，只剩她一人烤著火。照片讓很多網友看哭了，有人說，短暫的陪伴可以治癒老人家盼這一刻盼了整整一年的思念。

也有許多長輩擔心子孫輩離家後吃不好，準備了超多的食物塞滿晚輩的後車廂與行李箱。回湖南吉首過年的王小姐說，她要回去時行李箱有足足60斤，裡面有剁好的雞肉、排骨還有乾魚、香腸等老家自製食品。而老家在湖北武漢的羅先生，啟程返家前，父母將家裡出產的大白菜、蘿蔔、紅菜苔、花生、鹹菜等塞滿後車箱。

不過，隨著科技與外送行業發達，做晚輩的也有機會回報父母的「塞爆後車箱與行李箱」之恩。極目新聞報導，老家在西安的楊小姐說，她在返程工作前，點了1000多元人民幣（約148.8美元）的外賣，想用水果、蔬菜等填滿父母的冰箱，包括不同餡料 的餃子 和母親愛吃的車厘子。