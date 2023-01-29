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中國沒糧了？衛健委促吃米糠惹議 網民：饑荒年代用來充飢的

中國新聞組／北京29日電
據傳國家衛健委等單位將積極支持開展米糠營養價值研究和有關標準修訂，引發網民熱議。示意圖。（取材自澎湃新聞）
據傳國家衛健委等單位將積極支持開展米糠營養價值研究和有關標準修訂，引發網民熱議。示意圖。（取材自澎湃新聞）

中國去（2022）年面臨創紀錄的旱澇災害和疫情封控，當局仍聲稱「糧食大豐收」，不過衛健委卻在農曆春節前夕答覆全國人大代表建議時，要求加快推動米糠作為「營養食品」的研究，力促民眾「吃米糠」。消息一出嚇壞不少網民，直呼「米糠是饑荒年代用來充飢的」，質疑難道國家沒糧了嗎？

澎湃新聞報導，有全國人大代表提出「關於促進米糠回歸人類食用提升國民營養的建議」，國家衛健委與農業農村部、市場監管總局、國家藥監局商討後作出答覆。內容中提出建議未來將積極發展米糠產業，挖掘米糠營養價值，有利於促進糧食減損增效和國民營養健康；衛健委還要求加大米糠利用推廣宣傳，同時將米糠列入「藥食兩用名單」和「藥典」。

不過，米糠原本主要用於生產牲畜飼料，作為食品原料主要用於生產米糠油，衛健委力促民眾吃米糠消息一出，引起網民議論。

有網民質疑，此前官方不停宣傳國內糧食大豐收，為何如今卻要求加大米糠利用推廣宣傳？「還要從國外的豬嘴裡搶食啊？」，「小糠社會來了」，「兔年吃土糠」，「說你在談營養吧，感覺你在搞政治，說你在搞政治吧，你卻在談科學」。還有網民表示，「如果衛健委真心發展米糠產業，先請衛健委領導直播每天吃糠1斤，連吃一個月，我們再跟進」。

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