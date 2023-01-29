中國沒糧了？衛健委促吃米糠惹議 網民：饑荒年代用來充飢的
中國去（2022）年面臨創紀錄的旱澇災害和疫情封控，當局仍聲稱「糧食大豐收」，不過衛健委卻在農曆春節前夕答覆全國人大代表建議時，要求加快推動米糠作為「營養食品」的研究，力促民眾「吃米糠」。消息一出嚇壞不少網民，直呼「米糠是饑荒年代用來充飢的」，質疑難道國家沒糧了嗎？
澎湃新聞報導，有全國人大代表提出「關於促進米糠回歸人類食用提升國民營養的建議」，國家衛健委與農業農村部、市場監管總局、國家藥監局商討後作出答覆。內容中提出建議未來將積極發展米糠產業，挖掘米糠營養價值，有利於促進糧食減損增效和國民營養健康；衛健委還要求加大米糠利用推廣宣傳，同時將米糠列入「藥食兩用名單」和「藥典」。
不過，米糠原本主要用於生產牲畜飼料，作為食品原料主要用於生產米糠油，衛健委力促民眾吃米糠消息一出，引起網民議論。
有網民質疑，此前官方不停宣傳國內糧食大豐收，為何如今卻要求加大米糠利用推廣宣傳？「還要從國外的豬嘴裡搶食啊？」，「小糠社會來了」，「兔年吃土糠」，「說你在談營養吧，感覺你在搞政治，說你在搞政治吧，你卻在談科學」。還有網民表示，「如果衛健委真心發展米糠產業，先請衛健委領導直播每天吃糠1斤，連吃一個月，我們再跟進」。
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