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西安58元燴菜裡沒肉 遊客視頻爆料竟遭圍攻…麵館暫停營業

中國新聞組／北京28日電
西安「58元一碗大白菜湯」麵館暫停營業，發視頻博主稱自己被辱罵近崩潰。（取材自極目新聞）
西安「58元一碗大白菜湯」麵館暫停營業，發視頻博主稱自己被辱罵近崩潰。（取材自極目新聞）

鄭女士與家人到西安旅遊，在當地一家麵館花了58元（人民幣，下同，約8.55美元）買了一碗滿是大白菜的燴菜。針對此事，當地市場監管部門稱已調查，但店家表示，店內燴菜都是按標準進行配料，並未宰客。

極目新聞報導，鄭女士表示，當天她帶著兩個孩子去華清宮遊玩，看完演出後已經天黑。走出景區就看到了一個麵館的招牌，「當時我想景區旁邊的店，口味不一定好，就帶著孩子一直往前走」。找了好久沒找到，於是一行人坐上出租車，又回到景區對面的麵館。

「到麵館是晚上8點多，一樓爆滿，我們就上了二樓」，鄭女士點了兩份「BiángBiáng面」，一份燴菜，一份米飯，消費119元，其中燴菜價格是58元。

鄭女士表示，燴菜上桌時就感覺「太坑了」，發現裡面只有兩個素丸子，其它全是大白菜，剩下幾片胡蘿蔔。

鄭女士說，當時帶著孩子，不想惹事，看服務員也忙不過來，就沒有向店裡提意見。她隨手拍了視頻，發到了社交平台。第二天，鄭女士收到很多私信，有很多是質疑和辱罵，有人責備她旅行不做攻略，還有人說她是噴子、下作，甚至有網友惡毒地詛咒她全家，導致鄭女士精神幾近崩潰。

麵店老闆王先生解釋，當時天氣很冷，上百人從華清池看完演出後，到他店裡吃飯、等車。「店員是按照標準給客人上的菜」。

一份燴菜中有多少肉和丸子？王先生稱這些都是廚師在負責，自己並不清楚，「如果覺得菜量太少或者菜品有問題，當場更換或者直接退菜都可以」。

目前，王先生的店面已按照監管部門的要求暫停營業。

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