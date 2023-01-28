廣西4菜1500元 「宰客」店家被整改…司機拉去消費也挨罰

涉事餐廳。（取材自新京報）

有遊客爆料到廣西北海銀灘遊玩後，被一出租車 司機帶去飯店用餐。遊客稱，上了油螺辣炒、龍頂清蒸、馬蹄、貴妃辣炒4個菜，花了1500元（人民幣，下同約221美元）。晚上回民宿 才知道被宰，心裡很難受。有網友評論，「司機帶客有提成，四個菜加起來成本不到100塊」。

綜合媒體報導，據調查，涉事的海鮮餐廳曾被投訴5條，主要問題為價格高、短斤少兩、強制消費。在某點評APP上，有多名遊客稱是被司機拉去該店消費。

但店家回應，菜是明碼標價，客人有簽字確認他們才做的，且過年期間貨都比較貴。關於讓司機拉客的問題，該店工作人員進行了否認。他稱，春節期間人比較多，哪裡還知道誰是誰拉過來的，「有多少雙眼睛去看？」

據北海市場監管微信 公眾號消息，經調查，涉事店家存在支付出租車司機回扣招攬客人、未與消費者充分溝通即匆忙配菜下單、部分海鮮經烹飪後份量略少等問題。北海市市場監管局等相關部門已責令該店家停業整頓、限期整改並立案處罰。店家表示將向消費者致歉並退款。對涉事出租車司機，相關部門已責令出租車公司對其進行約談、罰款和限期停運處罰。