中國2023高校畢業生估逾1150萬人 就業難效應顯現

數據顯示，2022年中國高校畢業生規模預計達到1076萬，比2021年增長167萬人，規模和數量均創歷史新高。圖為2021年武漢華中師範大學畢業典禮資料照。（路透）

繼2022年高校畢業生突破千萬大關之後，2023 年高校畢業生規模預計將再創新高。官方人士透露，2023年高校畢業生將超過1150萬人，就業 工作面臨就業總量壓力大和結構性矛盾突出雙重挑戰。

千萬大學應屆畢業生帶來的就業難效應正在顯現。（取材自封面新聞）

綜合媒體報導，數據顯示，2022年高校畢業生規模達到1076萬，比2021年增長167萬人，規模和數量均創歷史新高。2022年全國城鎮新增就業1206萬人，超額完成了1100萬人的年初預期目標。

另據多所高校近期陸續披露的畢業生就業報告顯示，2022年高校畢業生畢業去向落實率(指深造和就業畢業生數量佔畢業生總數的比例)保持穩定，不少高校畢業去向落實率在九成以上。

對外經濟貿易大學國家對外開放研究院副研究員陳建偉分析，當前高校畢業生就業結構性矛盾主要體現為：短期供需時間點不匹配的矛盾。勞動力市場需求結構變化快與供給結構調整慢的矛盾。高校畢業生的求職預期(包括對行業、地區和工資待遇的預期)相對穩定，受經濟發展和勞動力市場形勢變化的調整小，因此短期內一些畢業生難找到合適工作。

教育部 、科技部、人社部等七部門日前聯合開展促就業「國聘行動」，面向2023屆普通高校畢業生、2022屆離校未就業畢業生等重點群體，集中發布優質就業崗位。

2023屆高校畢業生等重點群體促就業「國聘行動」將持續到今年6月。下一步，教育部門和高校將積極組織動員高校畢業生參與招聘活動。科技部門將帶動高校畢業生就業。婦聯組織將組織女企業家提供更多就業機會，幫助更多女大學生實現就業。