啟發中國文學界、引進卡夫卡作品 譯者李文俊93歲逝

李文俊以翻譯美國小說家威廉福克納(William Faulkner)的小說著稱。(取材自澎湃新聞)

中國著名翻譯家、「世界文學」前主編李文俊27日在北京 過世,享耆壽93歲。他以翻譯美國小說 家威廉 福克納(William Faulkner)的小說著稱,包括《喧嘩與騷動》(The Sound and the Fury)、《我彌留之際》(As I Lay Dying)、《去吧,摩西》(Go Down, Moses)等作品。他也是第一位將德語作家卡夫卡(Franz Kafka)的作品譯介到中國的翻譯者。

澎湃新聞報導,李文俊1952年畢業於復旦大學新聞系,曾任中國社會科學院外國文學研究所編審、榮譽學部委員,多年在「譯文」與「世界文學」工作,還曾任中國翻譯協會副會長、中國加拿大研究會副會長等職。1994年獲中國作協「中美文學交流獎」,2011年獲中國譯協「翻譯文化終身成就獎」。

李文俊除了翻譯多本福克納的小說外,也譯有卡夫卡、沙林傑(Jerome D. Salinger)、門羅(Alice Munro)等其他歐美作家的作品,並編有《福克納評論集》、《世界反法西斯文學書系‧英美卷》、《世界經典散文新編‧北美洲卷》和《外國文學名著插圖大典》等著作。

「世界文學」現任主編高興表示,李文俊是第一位將卡夫卡譯介到國內的翻譯家,翻譯出包括《變形記》(Die Verwandlung)在內的五個中短篇,很多中國作家正是看了他的譯作,突然領悟到「小說原來可以這麼寫」,李文俊的翻譯對中國文學界有巨大的影響和啟發。

小說家阿乙受訪時表示,特別難過,李文俊譯介的福克納對他產生過特別的影響。「怎麼會不記得讀福克納作品的時光?」阿乙說,福克納是20世紀最偉大的作家之一,「他的作品晦澀、複雜、高深」,非常難以翻譯,「李譯是我們讀者心目中的燈塔」,「(他)不但是讓福克納的作品,也是以自己的精妙譯筆,深刻影響到我們這些寫作者」。

報導說,李文俊祖籍廣東中山,1930年在上海出生。他在《福克納評論集》中寫道,「從許多方面看,他(福克納)都是一個獨樹一幟的作家。他的題材、構思的獨創性以及他的特殊的藝術風格,使他在瞬息萬變的西方文學潮流中,像一塊屹立不動的孤獨的礁石」直到現在仍未過時,常為人們引用。

1980年代,李文俊開始翻譯福克納的小說,其中《喧嘩與騷動》譯本在當時的發行量達到了8萬7500冊。

除了小說,李文俊也譯過好幾百首詩歌以及散文。他曾經說過,「我這樣做,有點像是個盼能盡量拓寬自己戲路的老演員」,他不想成為大作家的「跟包」,「如果我是演員,我但願自己是一個具有特性與獨立品格的演員」。

在翻譯之外,李文俊也著有《美國文學簡史》、《婦女畫廊》、《縱浪大化集》、《尋找與尋見》和《天涼好個秋》等多部作品。最後一部作品是散文《故鄉水》。

報導稱,高興回憶,李文俊個性內斂,但極具幽默感和紳士風度,「編輯部當時的氛圍特別自由、民主、平等,兩個前輩(「世界文學」前主編高莽與李文俊)是很好的搭檔,他們營造了迷人的氣氛」。