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啟發中國文學界、引進卡夫卡作品 譯者李文俊93歲逝

中國新聞組／北京28日電
李文俊以翻譯美國小說家威廉福克納（William Faulkner）的小說著稱。（取材自澎湃新聞）
李文俊以翻譯美國小說家威廉福克納（William Faulkner）的小說著稱。（取材自澎湃新聞）

中國著名翻譯家、「世界文學」前主編李文俊27日在北京過世，享耆壽93歲。他以翻譯美國小說威廉福克納（William Faulkner）的小說著稱，包括《喧嘩與騷動》（The Sound and the Fury）、《我彌留之際》（As I Lay Dying）、《去吧，摩西》（Go Down, Moses）等作品。他也是第一位將德語作家卡夫卡（Franz Kafka）的作品譯介到中國的翻譯者。

澎湃新聞報導，李文俊1952年畢業於復旦大學新聞系，曾任中國社會科學院外國文學研究所編審、榮譽學部委員，多年在「譯文」與「世界文學」工作，還曾任中國翻譯協會副會長、中國加拿大研究會副會長等職。1994年獲中國作協「中美文學交流獎」，2011年獲中國譯協「翻譯文化終身成就獎」。

李文俊除了翻譯多本福克納的小說外，也譯有卡夫卡、沙林傑（Jerome D. Salinger）、門羅（Alice Munro）等其他歐美作家的作品，並編有《福克納評論集》、《世界反法西斯文學書系‧英美卷》、《世界經典散文新編‧北美洲卷》和《外國文學名著插圖大典》等著作。

中國著名翻譯家、「世界文學」前主編李文俊27日在北京過世，享耆壽93歲。（取材自...
中國著名翻譯家、「世界文學」前主編李文俊27日在北京過世，享耆壽93歲。（取材自北京日報）

「世界文學」現任主編高興表示，李文俊是第一位將卡夫卡譯介到國內的翻譯家，翻譯出包括《變形記》（Die Verwandlung）在內的五個中短篇，很多中國作家正是看了他的譯作，突然領悟到「小說原來可以這麼寫」，李文俊的翻譯對中國文學界有巨大的影響和啟發。

小說家阿乙受訪時表示，特別難過，李文俊譯介的福克納對他產生過特別的影響。「怎麼會不記得讀福克納作品的時光？」阿乙說，福克納是20世紀最偉大的作家之一，「他的作品晦澀、複雜、高深」，非常難以翻譯，「李譯是我們讀者心目中的燈塔」，「（他）不但是讓福克納的作品，也是以自己的精妙譯筆，深刻影響到我們這些寫作者」。

報導說，李文俊祖籍廣東中山，1930年在上海出生。他在《福克納評論集》中寫道，「從許多方面看，他（福克納）都是一個獨樹一幟的作家。他的題材、構思的獨創性以及他的特殊的藝術風格，使他在瞬息萬變的西方文學潮流中，像一塊屹立不動的孤獨的礁石」直到現在仍未過時，常為人們引用。

1980年代，李文俊開始翻譯福克納的小說，其中《喧嘩與騷動》譯本在當時的發行量達到了8萬7500冊。

除了小說，李文俊也譯過好幾百首詩歌以及散文。他曾經說過，「我這樣做，有點像是個盼能盡量拓寬自己戲路的老演員」，他不想成為大作家的「跟包」，「如果我是演員，我但願自己是一個具有特性與獨立品格的演員」。

在翻譯之外，李文俊也著有《美國文學簡史》、《婦女畫廊》、《縱浪大化集》、《尋找與尋見》和《天涼好個秋》等多部作品。最後一部作品是散文《故鄉水》。

報導稱，高興回憶，李文俊個性內斂，但極具幽默感和紳士風度，「編輯部當時的氛圍特別自由、民主、平等，兩個前輩（「世界文學」前主編高莽與李文俊）是很好的搭檔，他們營造了迷人的氣氛」。

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