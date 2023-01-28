春節中國3.08億人境內遊、收入增3成 出境訂單增6.4倍

四川成都在春節期間舉行金沙太陽節活動，不少遊客開心與現場吉祥物「招財兔」合照。（新華社）

中國疫情 防控鬆綁後的第一個春節，旅遊市場如預期大爆發。文化和旅遊部27日公布數據顯示，境內旅遊達3.08億人次，年增23.1%，實現收入3758.43億元（人民幣，下同），年增30%，出遊人次已恢復到2019年同期的88.6%。據攜程數據顯示，春節期間出境遊整體訂單同比增長640%。

央視新聞引述文旅部表示，在落實好安全生產和疫情防控要求前提下，中國1萬739家A級旅遊景區正常開放，占全中國A級旅遊景區總數的73.5%。同時共舉辦群眾文化活動約11萬場，參與人數約4.73億人次，較2022年成長40.92%。今年春節境內旅遊收入恢復到2019年同期的73.1%。

文旅部指出，春節期間，各地相繼推出景區門票減免或打折、發放文化和旅遊消費券等惠民利民政策措施。夜間消費方面，243個中國國家級夜間文化和旅遊消費集聚區客流量達5212.2萬人次。

另據國家移民 管理局27日公布數據，春節假期前六天（1月21日至26日），移民管理機構共查驗出入境人員239.2萬人次，較去年春節時期（2022年1月31日至2月5日）增長123.9%。當中出境與入境皆超過百萬人次。入境較去年增長127.2%；出境較去年增長120.7%。春節前六天查驗出入境交通運輸工具10.9萬架次，較去年春節同期增長62%。

在境內旅遊部分，民航客運量年比增長最快的城市包括九江、珠海、西雙版納、韶關、大理、中衛、舟山、麗江、九寨、白山。除一線大城市外，西安、蘇州、揚州、洛陽、開封等古城人潮如織，位列景區人氣前十城市。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎指出，「春節旅遊的熱度有目共睹，以此為起點，相信中國旅客的旅遊消費信心和消費潛能將加速釋放，今年的旅遊市場將會見到可觀的復甦」。