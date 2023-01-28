我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

過年後各省「招工戰」 ﻿跨省包機接送、發錢搶人

中國新聞組／北京28日電
27日，貴州遵義，乘坐專列的務工人員在遵義南站候車室候車。（中新社）
27日，貴州遵義，乘坐專列的務工人員在遵義南站候車室候車。（中新社）

中國春節假期昨（27日）結束，為保障春節後企業迅速復工復產，多個用工大省展開跨省招工的「搶人大戰」，不僅不惜代價包車、包機「點對點」專列接返外省市務工人員，更由省市官親迎，同時紛紛祭出真金白銀，發放最高達每月1500元（人民幣，下同，約223美元）各種務工補貼，助力企業實現新年「開門紅」。

春節假期尚未結束，台州市及下轄各縣26日同步舉行2023年跨省駐點招工出征儀式。全市將組織16支隊伍共100多名人社幹部，發動企業191家、人力資源機構14家，分別趕赴雲南、貴州、四川等七省21地駐點招工。

27日，務工人員在站台等待列車進站。（新華社）
27日，務工人員在站台等待列車進站。（新華社）

從廣西桂林北站出發的返崗免費專列載著400多名廣西桂林籍務工人員於26日抵達深圳北站，這是廣東「穩就業促發展」的入粵返崗首趟免費專列，拉開了省際協作組織異地務工人員節後返粵返崗的序幕。深圳市並計畫投入2.7億元發放三大補貼，包括對2月1日至4月30日符合條件新招用首次來深就業員工發放每人500元一次性新招用員工補貼等。

另廣西也攜手廣東提前開展「點對點」送工服務專項行動，今年廣東首趟5輛返崗專車大巴近日也從廣西梧州為中山帶回了近200名企業技術骨幹和管理人才。

27日，在榕江縣城北新區體育館廣場，人們有序上車準備外出務工。（新華社）
27日，在榕江縣城北新區體育館廣場，人們有序上車準備外出務工。（新華社）

東南網報導，來自雲南的238名返崗務工人員26日搭乘兩架包機順利抵榕，福建省人社廳副廳長洪長春接機並送上大禮包。返崗者將輸轉至28家福州市重點企業。福州市並對4月30日前首次來榕就業、省內在榕新就業人員，在榕穩定就業3個月的，按每月1500元給予勞動者新增崗位補貼等。

江蘇省揚州市人社局開發區辦事處則是組織首輛省外「就業直通車」，滿載河南郟縣務工人員於27日抵達揚州，隨即無縫對接入廠參加面試。作為用工大省，江蘇各地春節假期期間組團赴外省搶工，甚至不惜代價包機、包火車、包大巴「點對點」接送省外務工人員。

為保障節後企業迅速復工復產，華東、華南用工大省進行搶人大戰，除了推出包車或包機接...
為保障節後企業迅速復工復產，華東、華南用工大省進行搶人大戰，除了推出包車或包機接送等服務，還給紅包補貼。圖為貴州開行的節後高鐵務工返崗專列。 （新華社）

「這些技術人才的迅速回流，對廠裡的生產很關鍵。」南方日報引述TCL空調器中山二廠向廠長表示，今年首季已接訂單較去年同期增長了17%，需要大量技能型人才投入生產，「開工首日返崗率已超七成」。

此外，中新社報導，27日凌晨1時58分，399名務工人員在江西吉安西站搭乘列車赴廣東返崗復工，這是井岡山革命老區首次開行夜間高鐵列車（也稱「紅眼」高鐵）。從1月27日至31日，吉安西站至廣州東站每天增開兩趟夜間高鐵列車。

各地搶工奇招。中國新聞組／整理
各地搶工奇招。中國新聞組／整理

就業 復工 河南

上一則

春節中國3.08億人境內遊、收入增3成 出境訂單增6.4倍

下一則

宋慶齡130歲冥誕 人民日報發長文讚：促進祖國統一貢獻巨大

延伸閱讀

春節假期中國3.08億人出遊 境內旅遊收入年增3成

春節假期中國3.08億人出遊 境內旅遊收入年增3成
廣東肇慶官探「困難戶」 住屋200平米、紅木家具 網喊羨慕

廣東肇慶官探「困難戶」 住屋200平米、紅木家具 網喊羨慕
廣東00後「豬肉王子」：顏值和賣肉並不掛鉤

廣東00後「豬肉王子」：顏值和賣肉並不掛鉤
布碌崙秀廣東小吃 包油角迎農曆年

布碌崙秀廣東小吃 包油角迎農曆年

熱門新聞

中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

2023-01-21 01:15
根據世界衛生組織今天（WHO）發布的每週報告，截至15日的過去一週，中國通報感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的住院患者大增，創下疫情爆發以來的最高峰。圖為1月3日病患擠滿上海醫院走廊。(Getty Images)

世衛：中國住院人數大增 創疫情爆發來最高峰

2023-01-20 13:55
中國網紅「臭蛋」。（取材自抖音）

中國網紅加購「警察護送」服務引眾怒 泰擴大調查

2023-01-24 04:05
據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

2023-01-26 02:04

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了