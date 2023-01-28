過年後各省「招工戰」 ﻿跨省包機接送、發錢搶人

27日，貴州遵義，乘坐專列的務工人員在遵義南站候車室候車。（中新社）

中國春節假期昨（27日）結束，為保障春節後企業迅速復工 復產，多個用工大省展開跨省招工的「搶人大戰」，不僅不惜代價包車、包機「點對點」專列接返外省市務工人員，更由省市官親迎，同時紛紛祭出真金白銀，發放最高達每月1500元（人民幣，下同，約223美元）各種務工補貼，助力企業實現新年「開門紅」。

春節假期尚未結束，台州市及下轄各縣26日同步舉行2023年跨省駐點招工出征儀式。全市將組織16支隊伍共100多名人社幹部，發動企業191家、人力資源機構14家，分別趕赴雲南、貴州、四川等七省21地駐點招工。

27日，務工人員在站台等待列車進站。（新華社）

從廣西桂林北站出發的返崗免費專列載著400多名廣西桂林籍務工人員於26日抵達深圳北站，這是廣東「穩就業 促發展」的入粵返崗首趟免費專列，拉開了省際協作組織異地務工人員節後返粵返崗的序幕。深圳市並計畫投入2.7億元發放三大補貼，包括對2月1日至4月30日符合條件新招用首次來深就業員工發放每人500元一次性新招用員工補貼等。

另廣西也攜手廣東提前開展「點對點」送工服務專項行動，今年廣東首趟5輛返崗專車大巴近日也從廣西梧州為中山帶回了近200名企業技術骨幹和管理人才。

27日，在榕江縣城北新區體育館廣場，人們有序上車準備外出務工。（新華社）

東南網報導，來自雲南的238名返崗務工人員26日搭乘兩架包機順利抵榕，福建省人社廳副廳長洪長春接機並送上大禮包。返崗者將輸轉至28家福州市重點企業。福州市並對4月30日前首次來榕就業、省內在榕新就業人員，在榕穩定就業3個月的，按每月1500元給予勞動者新增崗位補貼等。

江蘇省揚州市人社局開發區辦事處則是組織首輛省外「就業直通車」，滿載河南 郟縣務工人員於27日抵達揚州，隨即無縫對接入廠參加面試。作為用工大省，江蘇各地春節假期期間組團赴外省搶工，甚至不惜代價包機、包火車、包大巴「點對點」接送省外務工人員。

為保障節後企業迅速復工復產，華東、華南用工大省進行搶人大戰，除了推出包車或包機接送等服務，還給紅包補貼。圖為貴州開行的節後高鐵務工返崗專列。 （新華社）

「這些技術人才的迅速回流，對廠裡的生產很關鍵。」南方日報引述TCL空調器中山二廠向廠長表示，今年首季已接訂單較去年同期增長了17%，需要大量技能型人才投入生產，「開工首日返崗率已超七成」。

此外，中新社報導，27日凌晨1時58分，399名務工人員在江西吉安西站搭乘列車赴廣東返崗復工，這是井岡山革命老區首次開行夜間高鐵列車（也稱「紅眼」高鐵）。從1月27日至31日，吉安西站至廣州東站每天增開兩趟夜間高鐵列車。