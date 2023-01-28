外孫女喊一聲「想要」 祖父霸氣出動吊車撿樹頭氣球

河南一名從事吊機行業的男子，明明不需「開工」，卻把吊車開出來，只為了幫外孫女摘樹頂的氣球。（視頻截圖）

人們常說「隔代親」，祖父母總是把孫子女寵上天。河南 一名從事吊機行業的男子，大年初二這天明明不需要「開工」，卻把吊車開出來，只為了幫孫女摘下樹頂的氣球，暖舉被附近鄰居拍下影片上傳，網友們紛紛大讚「霸氣又暖心」，「萬能的老爺」、「實力寵娃」，也有人表示「有老爺在，摘氣球摘星星算什麼」，「真愛啊！這吊機出場費不低」。

香港 01報導，影片拍攝者朱先生表示，大年初二那天，村裡有人來唱大戲、賣氣球，結果賣氣球的小販不小心把氣球鬆開，長串的氣球飛上樹頂，被樹枝纏住，吸引村裡許多孩童的目光。

其中一名女童喊了一聲「老爺，想要」，她那從事吊機行業的外祖父立馬開來吊車機器「摘氣球」哄外孫女。從影片可見，一長串氣球被勾在高高的樹枝上，一名男子站在吊車的工作台上伸臂解下氣球，樹下還站著幾個看熱鬧的小孩。朱先生說，「我看了之後就特別羨慕」。

據報導，影片曝光後，不少網友都高呼羨慕，「天哪，這也太寵自己的孫女了吧」、「果然誰都沒辦法抵禦隔代親呀，能不能讓我也體驗體驗」、「寵成小公主了」、「換做是我，這事能說一輩子」。