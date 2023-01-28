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背誦李白「蜀道難」免費遊劍門關 四川官方：永久有效

記者廖士鋒／綜合報導
四川廣元市近日在劍南關景區推出背誦「蜀道難」可以免費旅遊的措施，引起諸多關注。（取材自微博）
四川廣元市近日在劍南關景區推出背誦「蜀道難」可以免費旅遊的措施，引起諸多關注。（取材自微博）

中國春節旅遊多處景區人潮火爆，包含普陀山、九華山、黃山、三星博物館都傳出預約額滿，四川廣元市則發布通告，指出轄內景區劍門關推出優惠措施，遊客只要能夠背誦出唐代詩人李白詩作「蜀道難」，即可免費旅遊該景區，且永久有效。

四川省廣元市文化廣播電視和旅遊局1月12日發布公告指出，自2023年1月1日起，打卡劍門關，背誦「蜀道難」全文，即可免門票遊玩劍門關，且活動「永久有效」。這項消息近日隨著春節出遊熱潮，在大陸受到不少關注，網路上流出許多遊客背誦「蜀道難」的畫面。

「蜀道難」是唐朝詩人李白的代表作之一，詩中描述四川地方的山川以及交通艱難，其中「劍閣崢嶸而崔嵬，一夫當關，萬夫莫開」的詩句，即是描述劍南關的雄偉。

公開資料顯示，「劍門蜀道劍門關旅遊景區」屬於大陸AAAAA級景區，其中劍門關景區門票全票為人民幣105元（約15美元）、半票50元（約7美元）。此外還有數條纜車、玻璃棧道等，需另外收費數十元人民幣不等。

蜀道難

噫籲嚱，危乎高哉！蜀道之難，難於上青天！

蠶叢及魚鳧，開國何茫然！

爾來四萬八千歲，不與秦塞通人煙。

西當太白有鳥道，可以橫絕峨眉巔。

地崩山摧壯士死，然後天梯石棧相鉤連。

上有六龍回日之高標，下有衝波逆折之回川。

黃鶴之飛尚不得過，猿猱欲度愁攀援。

青泥何盤盤，百步九折縈巖巒。

捫參歷井仰脅息，以手撫膺坐長嘆。

問君西遊何時還？畏途巉巖不可攀。

但見悲鳥號古木，雄飛雌從繞林間。

又聞子規啼夜月，愁空山。

蜀道之難,難於上青天，使人聽此凋朱顏！

連峯去天不盈尺，枯鬆倒掛倚絕壁。

飛湍瀑流爭喧豗，砯崖轉石萬壑雷。

其險也如此，嗟爾遠道之人胡爲乎來哉！(也若此 一作：也如此)

劍閣崢嶸而崔嵬，一夫當關，萬夫莫開。

所守或匪親，化爲狼與豺。

朝避猛虎，夕避長蛇；磨牙吮血，殺人如麻。

錦城雖雲樂，不如早還家。

蜀道之難，難於上青天，側身西望長諮嗟！

博物館 2023 三星

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