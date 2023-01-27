國風水舞「錦鯉戲蓮」太美 汪文斌點讚刷屏

何灝浩表演的「錦鯉戲蓮」廣受好評。（取材自南方+）

廣東衛視春節晚會（簡稱灣區 春晚）的「錦鯉戲蓮」節目，獲得不少網友的關注，紛紛讚歎「國風舞蹈太美了」，甚至連外交部發言人汪文斌也在其個人海外社交平台上點讚和推薦。

來源：YouTube

南方+報導，「錦鯉戲蓮」將詩詞、雜技、舞蹈、國樂等元素融為一體，活化為燦若蓮花的水上蹬傘、翩若驚鴻的水下舞蹈，再現了樂府詩「蓮葉何田田」、「魚戲蓮葉間」的名場面。

何灝浩表演的「錦鯉戲蓮」廣受好評。（取材自南方+）

「錦鯉戲蓮」表演者之一的何灝浩，她曾在「洛神水賦」中扮演「水下洛神」，而被觀眾所熟知。

她表示，「作為廣州人，很開心能參加本土春晚」，她說，當時收到灣區春晚的邀請，感到又驕傲又高興。根據節目設計要求，她為了模仿錦鯉在水中游弋的狀態，她全程去掉配重，讓自己能懸浮在水中，使舞姿輕盈靈動。

節目的拍攝難度非常大，根據節目設計，水上和水下由一把紙傘串聯，「想要在水下用傘跳舞，真的太難了，感覺傘有自己的想法」，傘在水下的阻力非常大。不僅舞動起來特別慢，還要擔心傘在水下會不會變形。

何灝浩表演的「錦鯉戲蓮」廣受好評。（取材自南方+）

為了讓傘在能「聽話」，何灝浩在水下練習了一個多月，「水下舞蹈給觀眾呈現的時長是1分鐘左右，拍攝時，我在水裡泡了近8個小時」，何灝浩說，節目錄製時，她不僅要控制好傘，而且身上還有3米長的綢帶，下水後不斷纏在身上，經常跳著跳著找不到自己的腳在哪。