北京故宮北院區動工 將設文物醫院

北京故宮博物院北院區2022年底開工，預計將在2025年故宮博物院建院一百周年時完工。（取材自微信公眾號）

北京 故宮博物院在2022年底宣布開工建造「北院區」，北京故宮副院長、北院區負責人都海江指出，預計2025年故宮建院百年時完工，屆時將會使北京故宮本院展覽文物從不到1萬件增長為2到3萬件，同時將建造「文物醫院」，提供超大空間為大型文物的修復創造便利的條件。

北京故宮從明代永樂時期興建至今，已經超過600年歷史，其占地面積72萬平方公尺，有大小宮殿70多座，房屋9000餘間。1924年底，宣統皇帝溥儀被迫出宮後，1925年雙十國慶日正式成立故宮博物院。

2022年12月30日，立項籌備近十年的故宮博物院北院區正式動工，基地位於北京西北郊海淀區西北旺鎮的西玉河村，總用地面積11.56公頃、建築面積10.2萬平方公尺，距離北京故宮30多公里，約需1小時車程。

央視新聞報導，北京故宮北院區負責人都海江指出，目前北京故宮共有文物186萬3404件，每年本院展覽文物的數量不到1萬件，但是北院區建成以後，每年展覽的文物可以到2到3萬件。

都海江透露，本院有很多絲織、棉質文物都沒有展出，「因為它展出的環境不夠，條件不夠」。而未來北院區將有12個展廳，大概3.5萬平方公尺的展廳面積。

他還表示，目前北京故宮古建築，還有很多在裡面辦公、很多變成了庫房，這些都是一些不安全的因素。「實際上北院區的建設是解決本院安全問題的一個最大因素，包括文物和古建築的安全，參觀民眾的安全，可移動文物的安全」。都海江也強調，未來本院與北院「這兩個庫房根據各自的環境條件要求，存放不同的文物」。

對於受到矚目的「文物醫院」建設，都海江認為其內容「非常先進」；目前有兩個問題解決不了，一每年只能修復幾百件文物、數量有限。二是一些大型的文物，無法在本院修復。

都海江表示，北院不僅能夠提供超大空間，還將為大型文物修復配備相應的吊裝設備，並提供專門通道。未來也將讓觀眾看到修復文物的過程，「它比本院更開放」。