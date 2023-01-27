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中客「報復式」出境遊 日韓遭冷遇、東南亞成贏家

中國新聞組／北京27日電
中國自1月8日開始有序恢復公民出境旅遊，泰國副總理兼衛生部長阿努廷、交通部部長薩撒揚、旅遊和體育部部長皮帕等前往機場迎接首批抵泰國的中國遊客。 (中新社)
中國自1月8日開始有序恢復公民出境旅遊，泰國副總理兼衛生部長阿努廷、交通部部長薩撒揚、旅遊和體育部部長皮帕等前往機場迎接首批抵泰國的中國遊客。 (中新社)

中國重開國門，春節期間，東南亞成為中國遊客「報復式出遊」贏家，其中泰國的酒店訂單占了一半；至於對中國遊客實施額外嚴格檢測的日本及南韓則遭到冷遇，NHK報導指出，日本觀光局表示，疫情前占整體外國觀光客約3成的中國旅客，如今只占約2%，其中知名觀光景點箱根大受影響，目前仍不見中國遊客。

相較於日韓及歐美，東南亞國家對中國遊客的入境規定寬鬆，還給予簽證便利化措施。據了解，2月6日起，中國將試點恢復20國的出境團服務，包括泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡等。同程旅行數據顯示，今年春節假期前三天，中國出境機票同比增長2.2倍，除了港澳，最熱門的目的地為曼谷、金邊和吉隆坡。

新華社報導指出，大年初一，杭州吳小姐帶父母入境泰國曼谷，她說：「幾年前就說要帶家人去泰國，兌現自己『遲到』的承諾。」來自吉林的劉莉也選擇到泰國普吉過年。泰國旅遊局清邁辦事處主任表示，中國的團體旅遊將於2月6日恢復，她說，希望今年有50萬至60萬名中國遊客。

與火熱的東南亞遊相比，疫情前頗受中國遊客青睞的日本與南韓，今年春節沒等到中國遊客；日本東京銀座、淺草寺等景點，中國遊客寥寥無幾，往年春節以中國遊客為主的觀光景點箱根也不見昔日榮景。第一財經引述一名在日留學生說：「在銀座街頭、淺草寺等往年春節的熱門景點，很少看到中國遊客。」南韓的情況類似。

根據早前的調查顯示，受到收入減少和各國實施管控等因素，近4成中國民眾今年打消出國旅遊的念頭，以國內旅遊取代。美聯社報導指出，春節期間，亞洲傳統的旅遊熱點仍然冷清，並未看到太多的中國遊客出現。

報導指出，本周只有少數中國遊客出現在泰國清邁古老的「塔佩門」附近的市場和廣場；印尼峇里島的海灘和泰國清邁的寺廟，雖然說是新冠疫情爆發以來最繁忙的時期，但仍然相對安靜。

中國雖然已在去年底開放自由行旅客出國，但團客要到2月6日之後才會逐漸恢復，這也讓亞洲各大旅遊景點，仍顯得相對冷清。

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