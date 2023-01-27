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中春節境內遊重返疫前水準 電影票房破60億滿血復活

中國新聞組／北京27日電
今年春節中國的國內旅遊快速回溫，北京郊區的長城景區25日就擠滿了出遊的民眾。（歐新社）
今年春節中國的國內旅遊快速回溫，北京郊區的長城景區25日就擠滿了出遊的民眾。（歐新社）

在新冠疫情防控措施放開後，中國旅遊市場快速反彈，尤其境內旅遊正逐漸回到疫情前水準。飛豬、攜程等旅行平台的數據都顯示，春節前四天，境內旅館、民宿和景區門票預訂量，均已超過2019年同期。截至1月26日晚，春節檔總票房超60億元（人民幣，下同），觀影總人次超1.15億，民眾開心看電影帶動市場回溫、影業「滿血復活」。

據阿里巴巴集團旗下的旅遊服務部門飛豬平台26日發布的快報顯示，兔年春節前4天，境內酒店預訂量已超越2019年同期。其中，境內長途遊訂單量年增長超過5倍，機票訂單年增40%，火車票年增50%，成都、上海、廣州、北京、重慶是民眾出遊的熱門目的地。

攜程平台的數據也顯示，截至春節前4天，旅館、民宿預訂量超過疫情前同期水準，民宿預訂量年增超過兩倍，景區門票預訂量也成長超過5成。

出境旅遊方面，有33個國家及地區的出境遊相關商品預訂量翻倍成長，泰國、馬爾地夫、紐西蘭訂單年增率達約18倍、15倍和10倍。

新浪財經引述民宿品牌堯珈的營銷總監柯其穩表示，從去年12月下旬開始，不光是節假日，日常的旅遊訂單也迎來快速增長，「終於到了熬過來收穫的時候」。他說，春節期間民宿整體入住率約已達到八成左右，節後預計能進一步恢復到九成。

除了旅遊市場回暖，春節期間的民間消費也呈現回溫趨勢。以在疫情期間備受打擊的電影業為例，據大公報報導，截至1月26日晚，春節檔總票房超60億元，觀影總人次超1.15億。領跑票房的張藝謀導演的「滿江紅」贏得滿堂彩，與「流浪地球2」囊括總票房的7成，前者超23億元，後者達20億元。

「票房高了，觀眾多了，影院也熱鬧了。」西安文投國際影城工作人員表示，為了迎接觀影高潮，影院將大廳裝扮一新，添置了很多兔年裝飾。「紅紅火火過大年，開開心心看電影，這也是很多西安人過年的一個傳統。」

值得注意的是，今年春節檔電影平均片長達到130分鐘，為有春節檔概念以來歷史最長，較2022年春節檔平均片長多出了22分鐘。與此相對的是影片票價降了，可謂是「加量又減價」。

但票房冠軍「滿江紅」日前遭到質疑是否「偷票房」，有民眾爆料，預約了「流浪地球2」被取消，該放映廳卻播映了「滿江紅」引發爭議。對此，滿江紅劇組26日發表聲明強調，這些指控都是無稽之談，已經開始通過訴訟等方式維護合法權益。

另據中新社報導，今年春節假期，海南離島免稅市場呈現火熱行情。海南省商務廳26日提供數據顯示，假期前5天(1月21日至25日)，全省12家離島免稅店總銷售額16.85億元，相比2022年春節假期前5天增長20.03%，比2019年增長325%。

電影票房春節檔期熱絡，但國產電影「滿江紅」也傳出「偷票房」的指控。（中新社）
電影票房春節檔期熱絡，但國產電影「滿江紅」也傳出「偷票房」的指控。（中新社）

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