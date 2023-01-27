春遊一團亂 遊客三星堆打架撞文物 五台山踹寺門看夜景

三星堆遊客太多排隊引發糾紛打群架，文物被撞倒。（取材自小紅書）

人人人人人人人！春節假期快結束，中國多地景區「人从众」風景未歇；四川廣漢三星 堆博物館 已突破歷年同期最高觀眾人數，人潮多到推擠打群架，還撞倒至少3000年歷史青銅文物。山西五台山廣化寺有遊客不滿夜遊撲空，為進寺內看夜景，踹廟門逼廟方開門。雖然三星堆博物館和五台山廟方都不追究，但仍引發網民不滿。

澎湃新聞報導，三星堆博物館「連續處於客流高峰，已突破歷年同期最高觀眾人數」，26日上午館方就發布消息稱當天門票已售罄，並指已加大安保和服務力量，努力保障文物安全和觀展安全。

報導指出，三星堆博物館25日館內遊客打群架，網民在社交平台發布圖文稱，因館內參觀遊客太多，「三星堆博物館裡打群架……撞動了展示櫃……文物跌落……」，配圖是一青銅文物處於展示台底部，呈側躺姿勢。有網民猜測被推倒的是1986年出土的「憤怒的青銅人」青銅跪坐人像。對此，館方稱該文物完好無損，已對推搡的遊客進行批評教育 。

三星堆博物館的處理方式引發網民不滿，紛紛留言「批評教育就完事」、「果斷和稀泥」、「就是打架也該拘留了吧」、「國家級博物館是這樣保護文物的？」。

大批遊客夜闖五台山廣化寺。（視頻截圖）

遊客怒踹廣化寺廟門。（視頻截圖）

另一個亂象出現在佛教勝地山西五台山。綜合報導，日前有大批遊客到廣化寺想看夜景，當時氣溫-20℃度，廟方先前就以考量交通為由公告春節期間不開放。視頻顯示，這群遊客見狀大喊「開門，開門」後強行推撞、踹門，逼得廟方開門讓遊客入寺遊玩兩小時。事後廟方還為未在網路發布臨時關閉通知致歉，引發網民怒批「連佛門也敢踹」，也不忘稱讚「不愧為師父，好雅量」。

湖南黃興路步行街上的人潮。（取材自微信）

「太恐怖了，以後春節再也不想出門了」。一名湖北遊客稱，她被洶湧的人潮嚇得趕緊逃離景點，農曆初二就提前回家。小紅書上，還有不少遊客吐槽餐館排隊難及餐飲質量；以排隊聞名的「茶顏悅色」 最高峰時一門店排隊數量達到280杯；陝西古城西安有遊客投訴某麵館「六根麵賣20元人民幣」，當地市場監管工作人員稱麵條分量確實不足，已督促麵館整改。