湖南惡媳除夕棒打婆婆 逆子還補踹 83歲婦慘縫13針

兒子經過媽媽還補踢一腳。(取材自微博)

本該是一家人團圓的除夕夜，湖南永州卻傳出有媳婦試圖把83歲的婆婆趕出家門，甚至用棍棒猛毆婆婆頭部，導致婆婆重心不穩跌落在地，沒想到老婦的兒子竟還踹老母親一腳，老婦因此在急診室度過農曆新年，頭部縫了13針。

綜合媒體報導，從社群 上瘋傳的監視器畫面可以，影片中老婦坐在椅子上，兒子與兒媳從不遠處走來，媳婦拿起棍子揮打老婦，老婦跌倒在地，兒子雖然有出手阻擋，但沒有回頭扶起媽媽，最後甚至經過老婦時踹了她一腳，讓人看了相當痛心。

影片是老婦的孫子PO上網，他透露，動手的女子是父親的第三任妻子，比爸爸年輕十幾歲，爸爸在家沒有話語權。案發當天，該女子想把奶奶趕出門，孫子透露，當晚自己不在家，「那個女人先對奶奶惡言相向，奶奶回嘴後就遭毆打」，他表示，奶奶被打到頭部破裂縫了10多針，情況還不穩定，並憤怒表示，「我絕對不接受調解。」

據香港 01報導，消息曝光後引來大批網友關注，並登上微博 熱搜，許多人痛批簡直大逆不道，「大過年的你居然打老人，看著我這火啊直冒三丈」、「必須嚴懲不孝的兒子兒媳」、「良心都拿去餵狗了吧」、「比黑社會還霸道，一言不合就上手，太過分了」。