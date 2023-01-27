廣東肇慶官探「困難戶」 住屋200平米、紅木家具 網喊羨慕

廣東肇慶德慶縣官員農曆年前探訪當地困難戶，但網友關注的焦點卻是，所謂的「困難戶」竟住著200平米的大屋，用的還是紅木家具。（取自德慶縣融媒體中心）

廣東肇慶轄下德慶縣的官員趁新年前夕探訪困難戶，附照片的新聞稿出街後卻有網民發現，所謂的「困難戶」竟住著200平米的大屋，用的也是人民幣萬元起跳的紅木家具。

德慶縣政府公布，縣委書記凌雲日前到德城街道走訪慰問困難群眾，「向他們送去黨和政府的殷切關懷」。期間，凌雲詳細詢問了群眾的情況，叮囑他們要樹立戰勝困難的信心，在黨和政府關心支持、社會各界幫扶下早日過上更好的生活，他又要求德城街道、相關部門設法解決群眾的實際生活問題。

但新聞稿發出不久，就因附帶的照片而引發熱議，其中一家困難戶竟然住著200平米的大屋，客廳裝修並非特別豪華，但有一整套紅木家具擺在正中，旁邊還放著一部落地式冷氣。貴的紅木家具在中國能賣到七位數字，而便宜的動也輒過萬元；落地式冷氣相對便宜，但一部也要數千到上萬元。

另一家家境稍差的困難戶，屋內裝修也非常整齊，寬敞明亮，單位兩房一廳，不算太過失禮。

有網友說，「廣東作為經濟大省，困難戶似乎都特別有錢，放在其他省市這至少都中產以上」。還有人則說，「困難戶的生活都這麼好，可見縣領導工作做得是真好」。

還有網友議論說：「困難戶都如此豪了。」有的說：「我什麼時候才能成為困難戶。」還有的表示，「這紅木家具只有特困戶才有」。另有網友嘲諷：「連困難戶的生活都這麼好，可見這個縣的領導工作幹得是真好」、「能找到這樣的困難戶，真是難為他們了。」