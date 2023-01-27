四川瀘定5.6地震 5000遊客「沒心情玩」連夜逃

1月26日3時49分，四川省甘孜藏族自治州瀘定縣發生5.6地震，震源深度11千米。截至26日5時50分，暫未收到傷亡情況，災情排查工作已展開。圖為消防救援人員進行入戶排查和詢問民眾家中情況。( 香港中通社)

四川甘孜州瀘定縣26日凌晨3時49分發生規模5.6地震 ，連300多公里外的成都也有明顯震感。網友稱，地震來襲時，屋裡的吊燈、魚缸猛烈搖晃。所幸這起地震並未傳出人員傷亡，康定、瀘定、海螺溝景區等約5千多名受困遊客隨後也陸續被撤離。

微博 上有不少網友上傳監視器拍攝到地震當時的畫面，影片可見屋內的魚缸、吊燈等猛烈搖晃。地震發生後，四川消防總隊指揮中心立即調度救援力量前往震中展開救援。

四川甘孜州抗震救災指揮部昨晚發布消息稱，搶險救援階段任務已於17時結束，災區無人員傷亡和房屋倒塌，道路、電力、通信、供水等均恢復正常。

甘孜州官方也表示，目前當地海螺溝景區已關閉，康定、瀘定5千餘名遊客和磨西鎮260餘名外來人員情緒穩定，部分人員正有序離州。

專家表示，此次地震為去年9月5日瀘定6.8地震的餘震。當時這起地震至少造成93人不幸罹難。

九派新聞報導，得妥鎮居民肖女士說，自去年9月5日在瀘定發生6.8級地震後，當地一直餘震不斷。得妥鎮秦女士指出，從凌晨3點多開始，房屋便不停搖晃，她和家人一直在一樓坐著，「3點過我就沒睡了，（房子）停一會兒又搖的，我們一有動靜就往外跑」。

秦女士說，地震預警app已經發布了至少9次地震信息，其中1次地震強度為5.6級，1次為4.6級，其餘7次均在3級以上。