我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

視力檢查「紅色熱氣球」 原來是在亞利桑納拍的

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

前方還有4538桌…到長沙吃小龍蝦 人山人海「等不到」

中國新聞組／北京27日電
網友分享截圖，吃個小龍蝦，竟要排隊4538桌。(取材自每日經濟新聞)
網友分享截圖，吃個小龍蝦，竟要排隊4538桌。(取材自每日經濟新聞)

「到長沙旅遊：吃個小龍蝦，排隊4538桌！」近日，有網友發帖稱到長沙旅遊，希望喝個奶茶，吃個小龍蝦，由於人山人海，最終還是沒能排上網紅美食，最後全家只吃泡麵。令網友忍不住調侃：「長沙是一個吃不上飯的城市」。

觀察者網報導，今年春節，不少人選擇旅遊過年，各地「人从众」再現，多地景區門票售罄，宣布限流，全國旅遊市場加速回暖，過，隨之而來的是部分景區「被擠爆」。

「全國人民都來長沙過年了嗎？」除了吃不上小龍蝦，還有小紅書博主曬出長沙某知名餐廳的排隊圖，她表示，簡直像一個景點一樣。很多長沙網友都說，本地人都已經騰地方、不出門把長沙留給外地遊客了，但是還是沒想到今年會有這麼多人來長沙。

正月初五，迎財神的日子。早早出發去杭州西湖景區上香的楊女士，拍下上香的高流量畫面。從視頻中可以看到，來上香的人很多，每個角落都可以看到遊客在誠心祈福。當日早上8點半，楊女士上香返回路上，又發來了一段視頻，路上排隊的車流也是一眼望不到盡頭。

初五當天清晨，靈隱飛來峰景區、靈隱寺7.3萬張門票預約滿了，「天下第一財神廟」北高峰靈順寺當天預約也已滿。針對部分夜間來景區的遊客，部分管理人員提早一晚到崗，應對迎財神的客流，人員配備上比疫情開始之前年份還要增加20%左右。

疫情 美食 小紅書

上一則

中客「報復式」出境遊 日韓遭冷遇、東南亞成贏家

下一則

四川瀘定5.6地震 5000遊客「沒心情玩」連夜逃

延伸閱讀

中國春節景區大亂 三星堆打群架撞倒文物 五台山寺被踹門

中國春節景區大亂 三星堆打群架撞倒文物 五台山寺被踹門
背誦李白「蜀道難」免費遊劍門關 四川官方：永久有效

背誦李白「蜀道難」免費遊劍門關 四川官方：永久有效
人潮太多 湖南遊客嚇得出逃 三星堆遊客打群架撞倒文物

人潮太多 湖南遊客嚇得出逃 三星堆遊客打群架撞倒文物
中國景點春節塞爆 張家界、黃山遊客摸黑下山

中國景點春節塞爆 張家界、黃山遊客摸黑下山

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

2023-01-21 01:15
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
根據世界衛生組織今天（WHO）發布的每週報告，截至15日的過去一週，中國通報感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的住院患者大增，創下疫情爆發以來的最高峰。圖為1月3日病患擠滿上海醫院走廊。(Getty Images)

世衛：中國住院人數大增 創疫情爆發來最高峰

2023-01-20 13:55
中國網紅「臭蛋」。（取材自抖音）

中國網紅加購「警察護送」服務引眾怒 泰擴大調查

2023-01-24 04:05

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄