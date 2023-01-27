前方還有4538桌…到長沙吃小龍蝦 人山人海「等不到」

網友分享截圖，吃個小龍蝦，竟要排隊4538桌。(取材自每日經濟新聞)

「到長沙旅遊：吃個小龍蝦，排隊4538桌！」近日，有網友發帖稱到長沙旅遊，希望喝個奶茶，吃個小龍蝦，由於人山人海，最終還是沒能排上網紅美食 ，最後全家只吃泡麵。令網友忍不住調侃：「長沙是一個吃不上飯的城市」。

觀察者網報導，今年春節，不少人選擇旅遊過年，各地「人从众」再現，多地景區門票售罄，宣布限流，全國旅遊市場加速回暖，過，隨之而來的是部分景區「被擠爆」。

「全國人民都來長沙過年了嗎？」除了吃不上小龍蝦，還有小紅書 博主曬出長沙某知名餐廳的排隊圖，她表示，簡直像一個景點一樣。很多長沙網友都說，本地人都已經騰地方、不出門把長沙留給外地遊客了，但是還是沒想到今年會有這麼多人來長沙。

正月初五，迎財神的日子。早早出發去杭州西湖景區上香的楊女士，拍下上香的高流量畫面。從視頻中可以看到，來上香的人很多，每個角落都可以看到遊客在誠心祈福。當日早上8點半，楊女士上香返回路上，又發來了一段視頻，路上排隊的車流也是一眼望不到盡頭。

初五當天清晨，靈隱飛來峰景區、靈隱寺7.3萬張門票預約滿了，「天下第一財神廟」北高峰靈順寺當天預約也已滿。針對部分夜間來景區的遊客，部分管理人員提早一晚到崗，應對迎財神的客流，人員配備上比疫情 開始之前年份還要增加20%左右。