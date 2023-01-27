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李鐵曾任主帥、被球員討薪…武漢長江足球俱樂部解散

中國新聞組／北京27日電
武漢長江俱樂部宣布解散之後，該事件也立刻衝上了微博的熱搜榜。（取材自直播吧）
武漢長江俱樂部宣布解散之後，該事件也立刻衝上了微博的熱搜榜。（取材自直播吧）

武漢長江足球俱樂部日前發布官方公告，宣布將不再註冊參加今後的中國男子職業足球比賽，這也意味著在新賽季的職業聯賽賽場上，球迷們將不會再看到那一抹熟悉的橙色。值得注意的是，去年2月武漢卓爾職業足球俱樂部球員蒿俊閔曾在社交平台向武漢隊討薪，隨後多名武漢隊隊員轉發評論，同時討薪。

武漢長江日前發布官方公告：經慎重考慮，武漢長江足球俱樂部今後將不再註冊參加由中國足協舉辦的男子職業足球比賽。每日經濟新聞報導，俱樂部並表示，已妥善處理各項善後工作，結清教練組和球員全部工資和社保。

從2012賽季踏上職業聯賽賽場，武漢卓爾隊（2021賽季改名為武漢隊，2022賽季改名為武漢長江隊）曾在2012年和2018年兩度「衝超」成功。據長江日報報導，武漢卓爾持續經營足球俱樂部並參加中國足球職業聯賽達11個賽季，其中6個賽季在中甲聯賽，5個賽季在中超聯賽。

齊魯壹點報導，武漢隊2012年升入中超，次年降級。2017年10月10日，武漢卓爾宣布李鐵擔任總經理兼體育總監。2017年11月16日，李鐵擔任球隊主帥，身兼總經理、體育總監、主教練職務。2018年10月6日，李鐵率領武漢卓爾衝超成功。2020年1月2日，李鐵出任中國男足主帥。足球報披露，李鐵在國足當選主帥後，與武漢隊換了一種合作方式，重新簽訂了合約，他的職務類似總經理，全面操盤俱樂部。

上游新聞報導，球員蒿俊閔2022年曾在社交平台向武漢隊討薪。蒿俊閔當時曾貼文表示，「工資是你們承諾年底解決，到了年底說過年前，到了過年前說過年後，這是企業文化嗎？家鄉球隊我義無反顧，傾盡所有。你們就是這樣沒有誠信？相互尊重一下！謝謝」。

對此，武漢市足球俱樂部認為，蒿俊閔每月工資已按時發放，其所提及的「工資獎金」是贏球獎、平球獎，金額一兩百萬元人民幣（約14萬到29萬美元）。

2022年中超聯賽中，武漢長江隊因違反中國足協中超聯賽相關管理規定，被兩次處罰共計扣掉9分，最終以34戰8勝4平22負積19分的戰績排名中超第16位，以距離保級線4分的差距遺憾降級。

據武漢發布，武漢長江足球俱樂部發布不再註冊參加男子職業足球比賽的聲明後，武漢市體育局隨即發布感謝信，對武漢卓爾控股有限公司在過去11個賽季對武漢職業足球的支持與貢獻表示感謝。

武漢長江足球俱樂部官方日前宣布解散，成立了14年的足球俱樂部正式告別職業賽場。（...
武漢長江足球俱樂部官方日前宣布解散，成立了14年的足球俱樂部正式告別職業賽場。（取材自界面新聞／東方IC圖）

武漢 足球 中超

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