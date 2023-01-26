農村陋俗 失婚女過年在娘家會招晦氣 被迫離家

防疫管制放寬，異地漂流許久沒回家過年的遊子，今年總算可返鄉團圓。但農村卻出現失婚女子長期在家生活，過年卻要離家外出租房的怪現象。(示意圖／ingimage)

防疫 管制放寬後，異地漂流許久沒回家過年的遊子，今年總算可返鄉團圓。但中國農村卻出現失婚女子長期在家生活，過年卻要離家外出租房的怪現象。

第一財經報導，近年，中國結婚人數持續減少，初婚年齡在推遲，單身群體日益擴大。根據國家統計局資料，2021年結婚登記為764.3萬對。這是自2003年以來，結婚人數首次低於800萬對大關。2021年初婚人數為1157.8萬人，比上一年減少70.8萬人，是1985年以來新低。

隨著上從中國官方、下至親戚朋友，平時尤其是過年「催婚」事件不斷，官方為的是挽救日益下滑的人口數，但目前看來效果不佳，有網友稱，原因之一，與中國有些婚俗陋俗還是難革除有關。

網易號「豬友巴巴」披露一個例子。原本在縣城附近打工的劉女因餐業不景氣歇了大半年，又因家庭失和，10年婚姻生活也戛然而止，孩子託給爺爺，自己回到父母家。她為了躲避流言蜚語隻身在外打工討生活，卻因經濟今年欠佳乾脆提早收攤與父母團聚。但最近劉女卻收拾細軟走人，街坊老人說，因為出門的女人不能回娘家過年，前幾天她去鎮上租房子了。

類似劉女的例子不勝枚舉，都因「嫁出去的閨女，潑出去的水」的守舊思維作祟，平常在娘家住無可厚非，過年卻非得離開。所以有些農村失婚婦女春節前到城市租房或在旅館 獨居數日，等春節過後外出打工。

另有網友坦言陝西也是這樣，都說離婚女性住娘家，來年會給家裡招晦氣，農村的父母和兒子兒媳同住，因害怕兒媳說閒話又顧及家庭和睦，只能犧牲女兒的感受。