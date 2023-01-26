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「不要紅包要舅媽」6外甥催婚 網稱「大型逼婚現場」

中國新聞組／北京26日電
單身舅舅被六個外甥催婚「要舅媽」。（取材自紅星新聞）
單身舅舅被六個外甥催婚「要舅媽」。（取材自紅星新聞）

每到春節，不管是父母，還是七大姑八大姨的各種催婚，已屢見不鮮。不過，四川內江一名33歲的單身舅舅則是被六個外甥催婚，「不要紅包，要舅媽」的催婚視頻被放上網路後，被網友形容是「大型逼婚現場」。另河南一名18歲女生因拒絕家中安排相親，兩度被外婆趕出家門被迫跟狗睡。

來源：YouTube

紅星新聞報導，老家在內江市高橋街道的劉女說，33歲的弟弟至今未婚，「這個事已經催了很多年，之前家裡人也在催。」今年大年初一，她帶著弟弟和一堆小朋友去大姊家拜年。弟弟被六個外甥催著「要舅媽」，孩子最大的28歲，最小的7歲。

劉女拍攝的這段視頻中，只見一名男子坐在凳上，幾個孩子圍著他拜年，嘴裡不停喊著「我要舅媽」。這段視頻上傳至抖音後，很快便火了起來。有網友稱這是「大型逼婚現場」，舅舅「壓力山大」，也有網友希望自己的外甥不要這樣。

去年年初，有媒體調查稱，近七成的未婚青年遭遇過「催婚催戀」，80%的人坦言因為被「催」，春節走親訪友「壓力山大」，有的甚至越來越抗拒被催婚。

一名河南駐馬店18歲女生因拒絕家中安排相親，被外婆趕出家門被迫跟狗睡。（視頻截圖...
一名河南駐馬店18歲女生因拒絕家中安排相親，被外婆趕出家門被迫跟狗睡。（視頻截圖）

香港01引述「搜狐千里眼」報導，一名河南駐馬店18歲女生因拒絕家中安排相親，被外婆趕出家門被迫跟狗睡。

當事女孩稱，自己很早便退學去打工，在當地，許多同齡人早已結婚生子，因此外婆希望她可以早日成家。但她本人抗拒被安排相親，便向外婆抗議發生爭執。外婆一氣之下將其轟出屋外，當天在院子中與狗睡了20分鐘左右。但第二日因其再次拒絕，又被轟出家門與狗睡覺。

由於中國「婚姻法」規定，男性婚齡不得早於22歲，女性不得早於20歲，事件中女孩年僅18歲，遠未到法定結婚年齡，其家人的做法遭到網民指責，「這是甚麼狼外婆」、「這是催婚還是賣女兒啊」。

河南 香港 抖音

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