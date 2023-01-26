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匈牙利奧運短道速滑金牌兄弟入中國籍 差評多網民抵制

中國新聞組／北京26日電
劉氏兄弟轉籍中國是因為二人的教練正在執教中國國家隊，也可能是出於經濟原因。（取材自直播吧）
劉氏兄弟轉籍中國是因為二人的教練正在執教中國國家隊，也可能是出於經濟原因。（取材自直播吧）

擁有中國血統、能說一口流利中文的匈牙利籍短道速滑選手劉少林、劉少昂兄弟，去年11月傳出向匈牙利提出更改國籍的申請，其母親近日證實二人將入籍中國。

來源：YouTube

綜合媒體報導，劉氏兄弟已於去年聖誕節期間獲得中國公民身分，這意味他們將擁有代表中國出戰2026冬季奧運會的資格。

據報導，匈牙利國家滑冰協會（MOKSZ）主席Lajos Kósa解釋，劉氏兄弟轉籍中國是因為二人的教練正在執教中國國家隊，他補充表示，也可能是出於經濟原因。

劉氏兄弟在去年11月傳出轉籍中國後，Lajos Kósa曾表示，不會阻攔他們轉籍，但二人需要每人賠償匈牙利至少1至1.5億匈牙利福林（約28.23萬至42.35萬美元）。其後劉氏兄弟表示，將自行承擔賠償。

據悉，劉氏兄弟加快入籍中國是為2026年冬季奧運會做準備，入籍中國後，劉氏兄弟將與此前入中國籍的南韓裔運動員林孝俊組隊。

雖然中國體育界「歸化」外國選手不在少數，且入中國籍後普遍受到民眾歡迎。但劉氏兄弟卻遭到網民一致「差評」。究其原因，除賽道上二人對中國速滑選手韓天宇、武大靖、任子威等頻下黑手外，還於社交平台嘲諷中國隊「不乾淨」、在韓國媒體前說北京冬奧會判罰不公平等等。二人入籍中國的消息一出，網民便在社交網站發起抵制。

劉氏兄弟出生在布達佩斯，父親是中國人，母親是匈牙利人。他們師從現中國短道速滑隊主教練張晶。在張晶的帶領下，劉少林和劉少昂幫助匈牙利隊在2018年平昌冬奧會上獲得匈牙利歷史上首枚冬奧會金牌，之後劉少昂又在2022年北京冬奧會上摘得首枚冬奧會個人金牌。

北京冬奧 奧運 韓裔

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