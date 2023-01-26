彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

據彭博社報導，中國放寬防疫 措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民 計畫，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。

受訪投資 移民顧問指出，中國動態清零防疫措施去年12月大幅放寬後，許多中國富人開始出國考察海外房地產情況，或敲定移民計畫。

報導引述加拿大移民律師事務所Sobirovs指，尋求移居到北美國家的中國人愈來愈多，一些客戶表明希望盡快遷到當地。

投資移民顧問認為，可以看到許多想要移民者感到過去六個月真的受夠了，所以移民諮詢預訂量激增。

投資移民顧問公司Henley & Partners統計，在中國宣布重新對外開放後的幾天內，中國個人對移民的諮詢增加超過4倍。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero指出，新冠疫情發生前，每年因中國民眾出國而導致的資金外流數額達到約1,500億美元。由於中國民眾在過去三年無法旅行，這個數字可能在2023年有所增加，中國今年將面臨大量資金外流情況，這可能形成一種壓力，影響到人民幣和經常帳戶，恐還會影響中國的勞動力、生產率和經濟增長。

瑞士信貸集團去年9月份報告顯示，中國的超級富豪人數是世界上第二多，僅次於美國。

中國富人外流情況早在去年就開始，Henley & Partners的全球數據情報合作夥伴New World Wealth的數據顯示，2022年有大約1萬800名中國富人移民到海外，僅次於俄羅斯，也是自2019年以來最多的。