6旬男29年獻血381次被疑誇張 專家：理論可獻696次

武漢血液中心成分獻血科醫護人員及志願者為李光明送上祝福（取材自央廣網）

「湖北獻血第一人」李光明因已滿60歲，在獻血之路上光榮「退役」。但他「29年獻血381次，獻血總量超15萬毫升」的獻血次數卻引發爭議。按規定無償獻血須間隔6個月1次，李光明卻平均每月獻1次，一次近400毫升，被質疑此宣傳太誇張離譜。

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據湖北當地媒體報導，李光明13日在武漢 血液中心成分獻血科第381次獻血，當天是他60歲生日，按規定達到獻血年齡上限，這也是他最後一次獻血。

紅星新聞報導，李光明現在武漢光谷從事小區物業保安工作。自1994年起，他累計獻血達381次（含外地獻血），獻血總量超過15萬毫升，相當於將全身血液換了30餘次，捐獻的血液足以讓近800人得到及時救治。因在湖北省獻血次數最多，多次獲「全國無償獻血奉獻獎金獎」、武漢市「最美志願者」等榮譽稱號，他被譽為湖北省「獻血第一人」。

報導稱，李光明自幼家庭貧困，小學畢業後便進入社會謀生。1994年冬天，他外出撿廢品時，偶然得知一位殘疾人為救生命垂危的陌生女孩無償獻血，內心受到觸動，便萌生了參與無償獻血的想法。「一個殘疾人能有如此善舉，我身體這麼健康，肯定也能獻血救人。」

在武漢血液中心獻血的過程中，李光明了解到獻血不僅可以獻全血，還可以捐獻血小板，其中捐獻血小板的間隔期更短，參與頻次更高，可以幫助更多人。從2003年起，他就將每月的成分獻血視作習慣，雷打不動。在他潛移默化及感召下，他的子女、弟弟、外甥女婿、侄兒都加入了無償獻血的隊伍。

但李光明多年來的獻血次數卻遭到了部分網友質疑。有血液專家表示，「網友說6個月才能獻一次血是肯定的，但這是指的獻全血。對於成分獻血即獻血小板來說，14天一次就可以。」

「我覺得這位李先生真的是付出了很多愛心。」青島大學附屬醫院輸血科主任王海燕表示，「他近30年來如一日地獻血，應該是把時間計算得很好，一到時間他就去獻血。」

「按照規定，如果李先生每半年獻一次全血的話，那麼29年可以獻58次；如果李先生每年獻一次全血，剩下時間用來獻血小板的話，因為獻完全血要休息3個月，那麼29年可以獻血200次左右；如果單算獻血小板的話，29年就是696次，從2003年開始計算也可達到456次。」王海燕說。