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20元→110元 「加特林」煙花火爆 價格翻10倍

中國新聞組／北京26日電
加特林被稱為煙火中的「愛馬仕」，有的地方價格漲了十倍。（取材自微博）
加特林被稱為煙火中的「愛馬仕」，有的地方價格漲了十倍。（取材自微博）

中國不少地方政府在花炮「禁放」政策上作出調整後，煙花炮竹銷售增加。網紅煙花「加特林」在一些地方價格暴漲近十倍，一些買不到的網友甚至用多支普通手持燃放煙花進行自製。

來源：YouTube

綜合每日經濟新聞網和北京青年報報導，春節前夕在湖南瀏陽售賣的「加特林」從原來的20元（人民幣，下同）一支已上漲到60元，到了外地某些城市甚至能賣到200元一支，直接漲了十倍。

不少網友紛紛釋出燃放加特林煙火的影片，煙火筒內高速噴出五彩煙火，加上密集的「突突」聲，效果激似加特林機槍，因此被稱為煙火中的「愛馬仕」，一支批發價50元的加特林煙火更是直接翻倍賣，要價100元一支。

有業者稱煙花廠今年的出貨量比往年減少15%-20%，但訂單量卻增長了10%-15%，「近五年第一次有這麼大的漲幅」。

中國煙花爆竹協會會長鍾自奇說，國內疫情防控政策優化後，不少地方政府在花炮「禁放」政策上作出調整，今年全國煙花爆竹銷售很旺。需求激增，工廠產能和出貨量難以短時間追上，造成「加特林」煙花供不應求。

「加特林」煙花龍頭生產企業瀏陽市華宇煙花製作公司（以下簡稱華宇煙花）的相關人士透露，2022年公司只完成了「加特林」煙花全年客戶訂單的60%到70%，2023年訂單暫無暇顧及，因為訂單太滿，疫情因素也影響生產進度。

湖南日報報導，「加特林」煙花的起源於湖南省瀏陽市大瑤鎮，在2016年前後誕生。當地全鎮有專門生產此類煙花的廠家7家，年產值近4億元。前期「加特林」煙花以外銷為主，2021年開始在國內市場火爆。

事實上，去年年底，因有網路傳聞稱國內將放開煙花燃放政策，煙花第一股ST熊貓股價異常波動，在12月19日-21日三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達15%。

加特林煙花竟成兔年第一網紅，煙花第一股「不務正業」仍受資金追捧。（取材自企鵝金融...
加特林煙花竟成兔年第一網紅，煙花第一股「不務正業」仍受資金追捧。（取材自企鵝金融）

據瞭解，「加特林」是組合吐珠，單支菸花由19根吐珠筒組合而成，名字取自加特林機槍，「射速快」「火力猛」是這個煙花產品的特點。部分買不到加特林或者覺得加特林太貴的網友，自己動手將多支普通的手持吐珠類升空煙花綁到一起，組裝簡易版加特林煙花，有人還在網上分享了自製教程和自製加特林的燃放效果。

對於網民自製加特林的情況，業內人士表示，十分反對消費者自製煙花，因為煙花爆竹的生產有資質要求，規範生產才能保證安全，建議到正規商店購買。

疫情 北京 2023

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