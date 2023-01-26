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調職後首度「露面」 妻曬趙立堅貼春聯照 網酸：低調

中國新聞組／北京26日電
趙立堅妻子在微博上傳他貼春聯的照片，是趙立堅調職後首次在社群露面。(取材自微博)
趙立堅妻子在微博上傳他貼春聯的照片，是趙立堅調職後首次在社群露面。(取材自微博)

神隱多時的趙立堅在調職後終於露面，趙立堅的妻子湯天如日前在微博發出趙立堅貼春聯的照片，並寫上祝福話，照片中的趙立堅穿著藍色大衣，神態似乎有幾分落寞。有網友注意到貼文發布於江蘇，因趙立堅是河北人，猜測可能是陪太太回娘家。

綜合媒體報導，趙立堅自從卸任外交部發言人而調到外界鮮少知道的「邊界與海洋事務司」任副司長後，趙立堅變得十分低調，不再出現在公眾視野中。

趙立堅妻子湯天如的微博帳號「大聰與臭ㄚ頭」從去年12月下旬到今年1月8日期間，只有轉發官媒宣傳「正能量」的短消息或小視頻，幾乎不再發表任何個人的意見觀點。在貼出趙立堅貼春聯的照片前，湯天如甚至沒有作任何更新。

21日除夕當晚，湯天如發出趙立堅貼春聯的照片，並寫道：「祝願大家兔年吉祥，安康幸福，大展宏兔」。這亦是趙立堅調任中國外交部邊界與海洋事務司副司長後，首度現身。照片中的趙立堅身穿一件藍色大衣，在門口貼上「迎春接福」的春聯。

看到湯天如發文，不少網友留言祝賀新年，也評論了新工作的內容，「我覺得挺好，一是待遇沒變，副廳級，未來高低可以，以享受正廳級待遇退休，然後畢竟是京官，正廳級領導職務也是有可能的。二是有時間多陪陪家人孩子，當官，多大是大呀。」也有人則提醒湯天如「這樣的多發點，不要亂講話了」，「低調點好呀！別給自己惹事。」

海外中文網站相關消息下，有網民翻出湯天如到德國旅遊的言論，留言稱「繼續偷著樂就好了」。亦有網友分析說，現在內部局勢變了，有人要追究外交政策的失誤，當局要維護權力，就要把戰狼的形象代表人物犧牲掉。

趙立堅 微博 退休

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