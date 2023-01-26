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飛機抵哈爾濱 艙門被凍住…

中國新聞組／北京26日電
網傳艙門凍住照片。（取材自每日經濟新聞）
網傳艙門凍住照片。（取材自每日經濟新聞）

近日，多個網友發文稱乘飛機抵達哈爾濱時，飛機艙門被凍住了行李拿不出來。江蘇交通廣播網報導，哈爾濱機場工作人員表示，當天由於哈爾濱溫度驟降，導致落地航班機艙凍住了，航司後續負責為旅客送的行李。

查了下哈爾濱1月24日的氣溫，下午2時20分的實時氣溫-21.1℃，體感溫度-27.4℃。之後幾天的天氣預報，最高溫度-12℃，最低氣溫近-30℃。有東北的網友說：「東北孩子覺得這很正常。」

也有黑龍江的網友說：「這幾天本地人都受不住……」「昨天確實冷就出去拍張照片，手都凍僵了，在家暖一天了，手指現在還有點麻呢。」「真的太冷了，昨天家裡陽台的門凍住了，推了半天才推開，然後戴著手套出門，拿了一點東西，走了頂多五分鐘吧，手凍壞了。今天開始家裡蹲，不出門了。」

每日經濟新聞報導，受寒流影響，哈爾濱23日打破當地1月下旬氣溫的最低紀錄，氣溫低至-25.7℃（原紀錄-25℃）。

1月23日，有網友曬出機場照片，一隊乘客正在行李傳送帶旁等待，不過傳送帶上空空如也。「哎呀媽呀，飛機艙門凍住了，南方飛來，給凍懵了」、「-來東北被上的第一課，工作人員說行李艙門凍住了等了一個小時到現在都沒打開，好餓啊啊啊啊啊啊」、「北方機場真狠啊，五點多落地的飛機，行李現在還沒出來，我說咋回事呢，原來飛機艙門被凍住了，用暖風吹著呢。」

哈爾濱機場工作人員表示，由於哈爾濱溫度驟降，導致落地航班機艙門凍住了，正在用暖風機解凍，公司後續負責為旅客送行李。

機場 高溫

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